أخبار مصر: قرار من النائب العام حول أحداث نقابة المهندسين، احتراق ميكروباص بركابه بأكتوبر، معلومات مثيرة عن العربية حبيبة آل باتشينو

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أول قرار من النائب العام بشأن أحداث الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين، أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣ وقوفًا على حقيقة ما حدث.

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مصرع 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حريق ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالواحات

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين في حادث اشتعال النيران داخل سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالواحات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

نور الفلاح، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من الأسئلة عن ماهية حبيبة النجم العالمي آل باتشينو بعدما أعلن أمس انتظاره مولودًا من شابة عربية حامل في شهرها الثامن.

اليوم.. بدء التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقدم لرياض الأطفال أو للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية بالتسجيل الإلكتروني بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

حب يستغل فوز أردوغان، تركيا تصفع الإخوان وترفض منح جنسيتها لوجدي غنيم

في ضربة قاصمة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الفارين خارج مصر، رفضت السلطات التركية منح للداعية الإخواني المدان بالإعدام وجدي غنيم جنسيتها.

مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون سقف الدين

مجلس النواب الأمريكي، صوَّت مجلس النواب الأمريكي على تمرير مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس 1-6-2023

سعر الدولار في مصر، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الخميس 1-6-2023.

للرد على نزار الفارس، مهندس يطلب حورية فرغلي للزواج مقابل مليون دولار أمريكي

بعد أزمتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس وشائعة خطبتها ما بين النفي والتأكيد التي تفاعل مع هذه الأزمة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم أحد المهندسين والذي يدعى أحمد حجازي للزواج بالفنانة حورية فرغلي.

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس: موجة حارة تحدث للمرة الأولى

حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن طقس اليوم الخميس وغد الجمعة الموافقين 1، 2 يونيو 2023، مؤكدة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، لأول مرة في ربيع 2023.

حمام عريس ومأدبة عشاء ولغز ورقة طفل، كواليس الاستعدادات الأخيرة لحفل زفاف ولي العهد الأردني

حفل زفاف ولي العهد الأردني، تتجه أنظار العالم اليوم الخميس، إلى الأردن حيث يقام حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله على الآنسة رجوة آل سيف وسط اهتمام إعلامي كبير محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.

اليوم.. صرف معاشات يونيو 2023 بالزيادة الجديدة من بنك ناصر

معاشات شهر يونيو.. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في فروع وماكينات بنك ناصر اليوم الخميس، صرف معاشات شهر يونيو مع تقديم كافة التسهيلات وتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك وذلك لإزالة العقبات أمام المستفيدين وفقا لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

تأجيل حفل حسين الجسمي بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني

حفل زفاف الأمير حسين، أعلن الفنان حسين الجسمي تأجيل حفله بالأردن ضمن الاحتفالات التي تقيمها الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة آل سيف، من يوم السبت إلى الأحد المقبل.

اليوم.. إغلاق الزيارة بهرم خوفو بسبب أعمال الصيانة والترميمات

يبدأ المجلس الأعلى للآثار، اليوم الخميس، تنفيذ قرار إغلاق الزيارة بـ هرم خوفو الأكبر من الداخل بمنطقة أهرامات الجيزة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال ترميمه وصيانته وذلك في إطار برنامج الصيانة الدورية الذي يتم بأهرامات الجيزة.

نهائي الدوري الأوروبي، مورينيو يشتبك مع الجهاز الفني لفريق إشبيلية الإسباني (فيديو)

نهائي الدوري الأوروبي، رغم العرس الكروي الأوروبي إلا أن جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي، كاد يفسد هذا الفرح بعد اشتباكه مع أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق إشبيلية الإسباني، خلال مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

نور الفلاح تزلزل تويتر بعد حملها من آل باتشينو، ونشر قائمة بكبار السن ارتبطت بهم

آل باتشينو، تصدرت نور الفلاح موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد إعلان النجم العالمي آل باتشينو أمس انتظاره مولودًا من شابة عربية حامل في شهرها الثامن.

دوري أبطال أفريقيا، وصول بعثة الوداد المغربي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي (صور)

دوري أبطال أفريقيا، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

برشلونة أم الهلال السعودي.. والد ميسي يحسم مصير ابنه بـ 3 كلمات

ليونيل ميسي، بـ 3 كلمات.. حسم خورخي ميسي، والد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مستقبل نجله في الانتقالات الصيفية المقبلة برسالة موجزة.

نهائي الدوري الأوروبي، مورينيو يمنح ميداليته لأحد المشجعين بعد خسارة يوروبا ليج (صور)

نهائي الدوري الأوروبي 2023، يبدو أن خسارة روما الإيطالي للقب الدوري الأوروبي أمام إشبيلية، أفقدت جوزيه مورينيو، وقاره ليخرج بتصريحات وأفعال مثيرة.