الخميس 01 يونيو 2023
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صحة ومرأة

جمال شعبان يفجر مفاجأة: السنجلة والعزوبية تسببان السكتة القلبية والموت المفاجئ (فيديو)

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، فيتو

اسباب الموت المفاجئ، فجر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن علاقة العزوبية بالموت المفاجئ لدى صغار السن والشباب.
 

أسباب الموت المفاجئ والسكتة القلبية

اسباب السكتة القلبية، وأوضح: "هناك أسباب تقليدية للموت المفاجئ وكلنا عارفينها المتعلقة بالضغط والسكر والكوليسترول والتدخين، وهناك أسباب جديدة نشرتها جمعية القلب الأمريكية منذ أسابيع ومن ضمنها التلوث وعلى الأقل المفترض الذهاب لمكان بعيد عن التلوث ولو قرية، واليوريك أسيد يؤدي إلى تصلب الشرايين وقلة عدد ساعات النوم والمشروبات الغازية والطاقة وبعض مضاعفات كورونا والعزوبية". 
 

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دراسة أمريكية تربط بين الموت المفاجئ والعزوبية

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "السنجلة من أسباب الموت المفاجئ، ولقوا إن الواحد اللي يعيش فترة طويلة مش متجوز معرض للأزمات القلبية والموت المفاجئ".
 

الزواج يساعد في تقليل الإصابة بالسكتة القلبية 

وتابع: "كما اكتشفوا أن شريك الحياة الكويس في الزواج بيقلل من الموت المفاجئ والأزمات القلبية".

جمال شعبان: عدد ضحايا السيجارة أكبر من القنبلة النووية (فيديو)

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في نفس المداخلة، قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق: "ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا الأسلحة النووية، وأرقام المصريين في التدخين قياسية".
 

نسبة التدخين في مصر

وأضاف: "المصريون بيدخنوا حوالي 80 مليار سيجارة سنويًّا أي 4 مليار علبة سيجارة، وعدد المصريين المدخنين من البالغين يصل إلى  30% وهناك أكثر من 70 ألف طفل مدخن من بين الأطفال تحت 10 سنوات، وأكثر من نصف مليون طفل مدخن تحت 15 سنة".
 


ظاهرة غريبة في مجتمع الكافيهات

ولفت: "الواحد بيدخل الكافيه يلاقي البنت وأمها بيشيشوا والأب بيشرب عصير، البنات بينافسوا الولاد في الشيشة، الصورة اتغيرت والنمط الاجتماعي حتى في التدخين اتغير".
 

خطر التدخين علي الصحة

وأكد: "صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية، ونصف المحجوزين بأزمات قلبية في معهد القلب  في عمر الثلاثينيات والعشرينيات والأربعينيات".
 

وأكد: "احتمالات الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات كبيرة وواردة عند المدخنين وأصحاب التدخين السلبي".

 

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