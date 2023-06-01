تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الخميس: موجة حارة تحدث للمرة الأولى

حالة الطقس اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن طقس اليوم الخميس وغد الجمعة الموافقين 1، 2 يونيو 2023، مؤكدة تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، لأول مرة في ربيع 2023.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك: “موجة شديدة الحرارة للمرة الأولى في ربيع ٢٠٢٣ من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية”.

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تتعرض البلاد إلى منخفض حراري ( خماسيني) يومي الخميس والجمعة ١؛٢يونيو ٢٠٢٣، تصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

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درجات الحرارة في القاهرة

كما توقعت أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى ٤٠ درجة مئوية وجنوب الصعيد ٤٣ درجة مئوية.



وتقدمت هيئة الأرصاد ببعض النصائح للمواطنين التي يفضل اتباعها:

١- عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس خاصة فى ساعات الذروة من الساعة ١٢ ظهرًا إلى الساعة ٤ عصرًا.

٢-الإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه

٣-ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة

٤-على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وتكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدل ليلًا.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا.