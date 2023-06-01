نهائي الدوري الأوروبي، مورينيو يشتبك مع الجهاز الفني لفريق إشبيلية الإسباني (فيديو)

نهائي الدوري الأوروبي ، رغم العرس الكروي الأوروبي فإن جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي، كاد يفسد هذا الفرح بعد اشتباكه مع أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق إشبيلية الإسباني، خلال مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

نتيجة مباراة روما وإشبيلية

وتوج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023، بعد الفوز على روما الإيطالي في ركلات الترجيح بنتيجة (4-1).

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وخلال اعتراض مورينيو على أحد قرارات حكام المباراة، دخل في نقاش حاد مع لاعبي إشبيلية، ليتطور الأمر، ويشتبك مع أحد أعضاء الجهاز الفني.

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وتدخل عدد كبير من إداريين ولاعبي الناديين وقاموا باحتوا مورينيو قبل أن تطور الأمور.

أهداف مباراة روما وإشبيلية

وتقدم باولو ديبالا لاعب نادي روما، بهدف في شباك إشبيلية، خلال مباراة الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.

وفي الدقيقة 35 افتتح ديبالا التسجيل وأحرز الهدف الأول لروما من انفراد بالمرمى الإسباني.

وأهدت النيران الصديقة هدف التعادل لإشبيلية، بعد أن أحرز جيانلوكا مانشيني مدافع روما هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسم خلالها إشبيلية الإسباني لقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.

تشكيل روما أمام إشبيلية

وكان جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي، أعلن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية على ملعب بوشكاش أرينا في المجر ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي.

تشكيل روما ضم:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

الدفاع: مانشيني، كريس سمالينج، إيبانيز.

الوسط: زكي سيليك، كريستانتي، ماتيتش، سبينازولا.

الهجوم: ديبالا، بيليجريني، تامي أبراهام.

تشكيل إشبيلية أمام روما

وكان خوسيه لويس مينديليبار مدرب إشبيلية الإسباني، أعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة روما على ملعب بوشكاش أرينا في المجر ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي.

وضم تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نافاس، بادي، جوديلي، أليكس تيليس.

الوسط: فيرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، توريس، بريان جيل.

الهجوم: يوسف النصيري.

نهائي الدوري الأوروبي

وبهذا الفور واصل فريق إشبيلية الإسباني سيطرته على ألقاب الدوري الأوروبي، بعد الفوز باللقب السابع خلال تاريخه.

7 ألقاب من 7 نهائيات لإشبيلية



وحقق إشبيلية العلامة الكاملة، بعد أن فاز بـ7 ألقاب من 7 نهائيات وصل لها، ولم يخسر أي نهائي على الإطلاق.

ووصل إشبيلية لنهائي البطولة أعوام، 2006 و2007 و2014 و2015 و2016 و2020 و2023.