برشلونة أم الهلال السعودي.. والد ميسي يحسم مصير ابنه بـ 3 كلمات

ليونيل ميسي، بـ 3 كلمات.. حسم خورخي ميسي، والد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مستقبل نجله في الانتقالات الصيفية المقبلة برسالة موجزة.

انتقال ميسي للهلال السعودي

وكانت أنباء قوية ترددت عن قرب انتقال ميسي لصفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية إلى وجود رغبة مشتركة بين ميسي وناديه السابق برشلونة الإسباني في لم الشمل مجددا، بعد عامين من رحيله لنادي العاصمة الفرنسية.

-إعلانات-

رسالة قصيرة تحدد مصير ميسي

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية عبر مراسلها جيرارد روميرو، فإن خورخي ميسي والد الأسطورة الأرجنتيني أبلغ رابطة الدوري الإسباني بأن نجله يريد اللعب مع النادي الكتالوني، ملخصا ذلك برسالة قصيرة قال فيها "ميسي يريد برشلونة".

وكشف الصحفي المُقرب من برشلونة أن النادي الكتالوني سيقدم خطته الأخيرة لرابطة الليجا خلال الأسبوع المُقبل، وبناء عليها سيتم تحديد موقف ميسي.

قميص باريس سان جيرمان

وأمس أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قميص الفريق للموسم الجديد بحضور نجمي الفريق ليونيل ميسي ونيمار جونيور.



وكشف النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي عن القميص الأساسي الذي سيرتديه الفريق في الموسم الجديد.

وشارك في تقديم قميص بي إس جي نيمار وميسي رغم الجدل المثار حول رحيلهما عن صفوف الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما تواجد أيضا الثلاثي ماركينيوس قائد الفريق، ونائبه برسنيل كيمبيمبي، بينما تصدر الإعلان كيليان مبابي الهداف التاريخي للنادي الباريسي.

أزمة برشلونة المالية

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية كبرى متمثلة في رواتب اللاعبين المرتفعة فضلًا عن ضرورة التخلص من عدة لاعبين من أجل توفير أكثر من 200 مليون يورو.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، قد أكد أن برشلونة سيتعين عليه تقديم خطة مالية في البداية تمهد لعودة ميسي.

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021، بعد 17 عامًا قضاها مع الفريق الأول حقق خلالها العديد من الألقاب الفردية والجماعية.

جدير بالذكر أن ميسي وافق على تخفيض راتبه من أجل العودة لبرشلونة وفقا لتقارير، حيث سيتقاضى راتبًا تبلغ قيمته 10 ملايين يورو بجانب الحوافر والمكافآت.