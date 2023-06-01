حمام عريس ومأدبة عشاء ولغز ورقة طفل، كواليس الاستعدادات الأخيرة لحفل زفاف ولي العهد الأردني

حفل زفاف ولي العهد الأردني، تتجه أنظار العالم اليوم الخميس، إلى الأردن حيث يقام حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله على الآنسة رجوة آل سيف وسط اهتمام إعلامي كبير محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وستتولى محطات التلفزة بث الاحتفالات على الهواء مباشرة.

وتشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات احتفاء بمناسبة الزفاف.

مأدبة العشاء الملكية

بداية أشعل فنانون أردنيون مأدبة العشاء الملكية بعمان التي أعدت خصيصًى للأمير الحسين على شرف حفل زفافه، بوصلات غنائية.

ومأدبة العشاء التي أقامها الملك الأردني عبد الله الثاني، مساء الأربعاء، في مضارب بني هاشم بمناسبة زفاف ولي عهده الأمير حسين على الآنسة رجوة آل سيف، حضرها نحو 4 آلاف شخص من أمراء ووجهاء العشائر الأردنية وكبار الشخصيات من رجالات الدولة.

وصلة غنائية احتفالًا بزفاف ولي العهد الأردني

وبث التلفزيون الأردني، عبر حساب القناة الرسمي على "يوتيوب"، مقطعًا مدته 5 دقائق و35 ثانية لمجموعة من فناني المملكة الهاشمية، وهم يؤدون وصلة غنائية مبهجة على مسرح أعد على شكل نجمة أمام الملك وولي عهده والحضور.

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ودخل الملك الأردني إلى المأدبة على أنغام وطنية وبتحية آلاف الحضور من أبناء المملكة، الذين شاركوا في الاحتفال بالأمير الحسين قبيل ساعات من الزفاف الملكي.

السيف الهاشمي

وأهدى الملك عبد الله الثاني، الأمير الحسين بن عبد الله، سيفًا من سيوف بني هاشم، خلال مأدبة العشاء التي حضرها قرابة 4 آلاف مدعو.

والسيف الذي أهداه الملك لولي العهد هو نسخة عن سيف الملك عبد الله الأول، الذي صُنع في الحجاز عام 1916. وصُنع السيف في الأردن خصيصًى بمناسبة زفاف ولي العهد، وهو من الحديد المستخرج من الأحجار المحيطة بقلعة عجلون. كما نقُشت عليه الآية القرآنية الكريمة: "إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ" – آل عمران (160).

الاحتفالات الملكية

خلال الاحتفالات الملكية، وأثناء مراسم مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني احتفالًا بزفاف نجله الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، توجهت الأنظار نحو أصغر المشاركين في الحفل حيث أقدم الأخير المشارك مع فرقة غزلان الرمثا للفنون الشعبية، بالسلام على الملك وتسليمه ورقة، ليقوم الملك بوضعها في جيبه.

هوية الطفل ومحتوى الورقة

وكشف يزيد أحد أعضاء الفرقة بحسب سكاي نيوز عربية عن هوية الطفل ومحتوى الورقة التي سلمها للملك.

وقال في حديثه إن الطفل إبراهيم أبو الشيخ ذيابات (9 سنوات) وهو أحد أعضاء فرقة غزلان الرمثا، قام بتسليم الملك ورقة طلب فيها حافلة لمساعدة الفرقة في فعالياتها.

وأكد الذيابات أن الفرقة لا تمتلك حافلة خاصة للتنقل في المناسبات التي تقوم بإحيائها.

وعبَّر الذيابات عن فرحته الشديدة وزملاؤه بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية التاريخية، مهنئين الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بمناسبة الزفاف ومتمنين لهم وللأردنيين دوام الأفراح والمناسبات السعيدة.

يذكر أن فرقة الرمثا للفنون الشعبية تأسست عام 1985، وتؤدي الدبكة الرمثاوية التي تعكس ثقافة بلاد الشام، وتساهم في نقل الثقافة والفن الأردنيين حول أنحاء العالم.

احتفالات بزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

وانطلقت احتفالات الأردن الرسمية بزفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، وتستمر على مدار يومين، يشارك فيها الآلاف من أبناء الأردن وملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية، كما يحييها كوكبة من المطربين العرب.

حمام العريس

وأقام الأمير عمر بن فيصل "حمام العريس" لابن عمه الأمير الحسين ولي العهد الأردني، بمشاركة عدد من أقارب ورفاق الأمير في القوات المسلحة في منزل الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها الملك في مضارب بني هاشم.

وكتب ولي العهد على صفحته الشخصية على إنستجرام: "الشكر الكبير للشباب الطيب من الأقارب والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة.. كفيتو ووفيتو".

ويعتبر حمام العريس من العادات المميزة والجميلة في الأعراس الأردنية، وتعتبر هذه العادة تكريمًا للعريس، تتم الدعوة إلى هذه العادة قبل يوم الزفة، وذلك بذكر المكان والزمان، وتتم صباحًا، بحيث يذهب العريس إلى بيت الشخص الذي قام بالدعوة لحمام العريس، وذلك مشيًا على الأقدام، ويتضمن وجود الأقارب والمعارف والأصدقاء مع ترديد الأغاني الشعبية.

كذلك يتم توزيع الحلوى، وعند وصول العريس إلى البيت المدعو إليه، يتم استقباله من قبل (المعزَّب)، ويتم توزيع الحلوى وكنافة أو (الغاتو)، بينما يدخل العريس إلى الحمام ليستحم ويرتدي ملابس العريس، وهي (البدلة) أو (اللباس العربي)، و(تعطيره)، ومن ثم يتم الغناء باسم العريس قبل مغادرة العريس من بيت المعزب.

ولي العهد باللباس العربي

وأظهرت الصور ارتداء ولي العهد للباس العربي، في مأدبة العشاء التي اقامها الملك عبد الله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي، الأربعاء، بحضور ما يزيد على 4 آلاف مدعو من أبناء المجتمع الأردني.

مراسم زفاف ولي العهد الأردني

وتتجه الأنظار إلى قصر زهران في الأردن، الذي يحتضن مراسم الزفاف اليوم الخميس 1 يونيو 2023، على أن يتوجه العروسان بعد ذلك إلى قصر الحسينية محاطان بـ"الموكب الأحمر".

ومن المقرر أن يسلك الموكب عددًا من شوارع العاصمة التي تزينت بأعلام المملكة وغطتها مظاهر الفرح بهذه المناسبة السعيدة، ليتاح للآلاف من أبناء الشعب المشاركة في الاحتفال ضمن مسار الموكب

ويتكون "الموكب الأحمر"، الذي ظهر منذ تأسيس المملكة الأردنية وشارك في المناسبات الوطنية، من 20 سيارة نوع "لاند روفر"، مقسمة إلى 14 سيارة مشاركة في الموكب، و6 سيارات احتياطية، وترافقها 10 دراجات نارية.

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