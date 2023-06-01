مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون سقف الدين

مجلس النواب الأمريكي، صوَّت مجلس النواب الأمريكي على تمرير مشروع قانون توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

سقف الدين الأمريكي

وبذلك تجنبت الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مجلس النواب اتخذ خطوة حاسمة إلى الأمام لمنع حدوث أول تخلف عن السداد على الإطلاق وحماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي للولايات المتحدة.

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وأضاف بايدن في أول رد فعل أن اتفاق الميزانية حل وسط بين الحزبين وأنه لم يحصل أي من الجانبين على كل ما يريده، مضيفًا أنه يشكر رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وفريقه على التفاوض بحسن نية إضافة إلى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز.

كما دعا بايدن مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من توقيعه ليصبح قانونًا.

واجتاز تشريع توسط فيه الرئيس جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار عقبة مهمة في وقت متأخر من الثلاثاء، إذ أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت المتوقع عليه، أمس الأربعاء.

وجاء تصويت اللجنة بواقع سبعة إلى ستة لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

كما أنه يضع حدًّا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد-19 غير المستخدمة.

وإذا ما أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا. ويتعين أن يقر الكونجرس بمجلسيه هذا التشريع قبل الخامس من يونيو، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لتعجز عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وإذا لم تتمكن وزارة الخزانة من السداد، فقد يُحدث ذلك فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

بايدن وزعماء الكونجرس يتوصلون إلى اتفاقية ميزانية مشتركة

وقال البيت الأبيض في تغريدة عبر تويتر: "توصل الرئيس بايدن وزعماء الكونجرس إلى اتفاقية ميزانية مشتركة بين الحزبين من شأنها منع حدوث تخلف عن السداد كارثيًّا".

وأضاف البيان: "حان الوقت الآن لمجلس النواب ومجلس الشيوخ لتمرير هذا القانون حتى يتمكن الرئيس من توقيعه ليصبح قانونًا".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، اتفاقًا مبدئيًّا مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين العام.



وتطلب الإدارة الأمريكية مزيدًا من الاقتراض لمجرد تلبية النفقات التي تم دفعها بالفعل، ما يعني أن رفض الجمهوريين رفع سقف الديون سيجعل واشنطن غير قادرة على دفع فواتيرها، والذي يؤدي إلى مجموعة من الصدمات الاقتصادية.

ويجادل الجمهوريون بأن الدين القومي الأمريكي، الذي يزيد على 31 تريليون دولار، مرتفع للغاية ولا يمكن قبوله وأنه يجب أن يكون هناك اتفاق على جعل الدفاتر أكثر توازنًا، بدلًا من مجرد الإذن بعلاوة دين أعلى.

ويقول الديمقراطيون إنهم على استعداد لمناقشة الميزانية ولكن يجب أولًا رفع سقف الديون دون شروط، حتى يمكن سداد الفواتير الحالية والحفاظ على المصداقية المالية للولايات المتحدة.

لكن فريق بايدن يقول إن مجموعة تخفيضات الإنفاق المؤلفة من الجمهوريين تغذيها أجندة الجناح اليميني المتشدد، الذي يهيمن بشكل متزايد في الحزب.

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