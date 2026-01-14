الأربعاء 14 يناير 2026
أمريكا توقف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة بينها مصر

التأشيرة الأمريكية، أفادت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية بأن الولايات المتحدة قررت إيقاف إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، من بينها مصر ونيجيريا، اعتبارًا من 21 يناير الجاري، وفقا لما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل مساء اليوم الأربعاء.

 

القرار يأتي وسط تصاعد التوترات الدولية وتصريحات ترامب الحادة


ويأتي هذا التطور في ظل أجواء دولية مشحونة، وتزامنًا مع تصعيد أمريكي في عدد من الملفات الخارجية، أبرزها التوتر مع إيران، والاحتجاجات الجارية داخلها، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شدد فيها على تشديد الإجراءات الأمنية وعدم التساهل مع أي مخاطر محتملة.

 

انتظار توضيحات رسمية حول مدة قرار وقف التأشيرات الأمريكية واستثناءاته المحتملة

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية حول مدة سريان قرار وقف التأشيرات أو ما إذا كان سيشمل استثناءات إنسانية أو دبلوماسية، فيما تترقب الأوساط السياسية والدبلوماسية توضيحات أمريكية إضافية بشأن آليات التنفيذ وتأثيراته المستقبلية.

