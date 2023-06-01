حب يستغل فوز أردوغان، تركيا تصفع الإخوان وترفض منح جنسيتها لوجدي غنيم

وجدي غنيم، في ضربة قاصمة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الفارين خارج مصر، رفضت السلطات التركية منح للداعية الإخواني المدان بالإعدام وجدي غنيم جنسيتها.

الجنسية التركية

ونشر “غنيم” مقطع فيديو على مواقع التواصل قال فيه، إنه ورغم فرحته وسعادته بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات، إلا أنه حزين بسبب رفض أنقرة منحه الجنسية".

رفض الطلب

وأضاف أنه تقدم بطلب للحصول على الإقامة والجنسية منذ 9 سنوات وحتى الآن، على أمل أن يسمح له بحرية الحركة والتنقل والحصول على العلاج في تركيا، ولكنه فوجئ برد الحكومة بالرفض، وذلك قبل ساعات من إعلان فوز أردوغان.

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وأوضح أنه يبحت عن بلاد جديدة تأويه بعدما بات لا يستطيع العيش والإقامة في تركيا.

وبحسب "العربية. نت" أن السلطات التركية رفضت منح الجنسية لعدد من شباب وعناصر الإخوان، بينهم إعلاميون وصحافيون، ودون تقديم إيضاحات أو مبررات، كما رفضت تجديد الإقامة لعدد آخر، ما يعني رفض وجودهم في البلاد ومغادرتهم لأراضيها.

النتائج النهائية للانتخابات التركية

والثلاثاء الماضي أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب، بحسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 مايو.



وقال ينار إن الهيئة استكملت النظر في الطعون وأرسلت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية للدورة الـ 28 لإعلانها في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 88.92 % داخل البلاد، و53.80 % خارجها، بحسب وكالة "الأناضول".



كما لفت إلى أن نسبة المشاركة الاجمالية في الانتخابات البرلمانية، بما في ذلك داخل البلاد وخارجها وفي المعابر الحدودية، بلغت 87.05 بالمئة.

وحصل تحالف أردوغان على 323 مقعدًا، فيما حاز تحالف المعارضة على 212.

وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على 268 مقعدًا برلمانيًّا، فيما نال حزب "الرفاه مجددًا" 5 مقاعد، والحركة القومية 50، واليسار الأخضر 61، والعمال التركي 4، والشعب الجمهوري 169، و"إيي" 43 بحسب النتائج النهائية.



أعمال إرهابية

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في العام 2017 بالإعدام شنقًا وبإجماع آراء الأعضاء للداعية وجدي غنيم وبعض المتهمين معه من عناصر جماعة الإخوان بتهمة تأسيس خلية أطلق عليها "خلية وجدي غنيم" لارتكاب أعمال إرهابية وتفجيرات في مصر.

وأسندت النيابة العامة للداعية الهارب وآخرين معه بأنهم في الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر 2015، أسسوا جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما أكدت النيابة أن الداعية تولى زعامة الجماعة التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم.



من هو وجدي غنيم؟

ووجدي غنيم اسمه الكامل وجدي عبد الحميد محمد غنيم مواليد 8 فبراير 1951 بمحافظة الإسكندرية من قيادات جماعة الإخوان.

أُبعد من البحرين عام 2008 بسبب موقفه من الكويت في حرب العراق وسافر إلى دول عدة، منها إنجلترا التي طرد منها وتم منعه من دخولها مرة أخرى بتهمة التحريض على الإرهاب.

واعتقل لعدة سنوات في سجون مصر كما اعتقل في كندا وأمريكا وسويسرا وجنوب أفريقيا واليمن.

وفي العام 2019 قرّرت السلطات التونسية منع وجدي غنيم من دخول البلاد، بعد إساءته وتهجُّمه على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.