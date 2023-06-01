الخميس 01 يونيو 2023
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بعد إعلان حملها، من هي العربية نور الفلاح حبيبة آل باتشينو ووالدة ابنه (صور)

نور الفلاح حبيبة
نور الفلاح حبيبة آل باتشينو، فيتو

نور الفلاح، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالعديد من الأسئلة عن ماهية حبيبة النجم العالمي آل باتشينو بعدما أعلن أمس انتظاره مولودًا من شابة عربية حامل في شهرها الثامن.

 

آل باتشينو ونور الفلاح

ورغم أن الممثل العالمي الفائز بجائزة أوسكار رفض الإفصاح عن الكثير من المعلومات بشأن الأمر، فإنه كشف عن اسم حبيبته العربية وقال إنها تدعى نور الفلاح.

نور الفلاح صديقة آل باتشينو

وكشف موقع أخبار المشاهير (تي.إم.زد) نقلًا عن مصادر أن الشابة العربية حامل في شهرها الثامن، موضحًا أنهما على علاقة منذ أبريل العام الماضي.

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من هي نور الفلاح حبيبة آل باتشينو

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن نور الفلاح صديقة آل باتشينو بحسب ما جاء في بعض المواقعة العالمية كالتالي:

- تدعى نور الفَلاح.

- من مواليد سنة 1994 وتبلغ من العمر 29 عامًا.

- ولدت في الكويت.

- والدها كويتي الجنسية ووالدتها أمريكية الجنسية.

- تنتمي إلى أسرة مسلمة.

- نشأت في منطقة بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

- درست في كلية الفنون الجميلة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية.

- هي فنانة ومخرجة ومنتجة أعمال.

- أول عمل فني لها فيلم وثائقي بعنوان "المشردين" أنتجته في عام 2014.

- أهم أعمالها: "شوارع الحياة"، والفيلم القصير "بروسا نوسترا" إنتاج 2016.

- تزوجت أول مرة المخرج ميك جايجر (79 عامًا) في عام 2017، وانفصلا في العام التالي.

- انتشرت الأنباء عن ارتباطها بالفنان العالمي لكلينت إيستوود لكنها نفت.

- ارتبطت بالنجم آل باتشينو وهي حامل منه في الشهر الثامن، ولم يعرف بعد التوقيت الذي ارتبطا فيه أنباء ترددت عن تعرفهما منذ عام 2020.

- تعيش حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن آل باتشينو لم يتزوج من قبل، لكن لديه 3 أبناء من علاقات دون زواج، الأولى جولي ماري (33 عامًا) ورزق بها من مدربة التمثيل الأمريكية جان تارانت عام 1988.

أما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأمريكية بيفرلي جانجيلو، الذي انفصل عنها رسميًّا عام 2003، ويبلغان من العمر الآن 22 عامًا.

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