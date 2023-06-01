نهائي الدوري الأوروبي، مورينيو يمنح ميداليته لأحد المشجعين بعد خسارة يوروبا ليج (صور)

نهائي الدوري الأوروبي 2023، يبدو أن خسارة روما الإيطالي للقب الدوري الأوروبي أمام إشبيلية، أفقدت جوزيه مورينيو، وقاره ليخرج بتصريحات وأفعال مثيرة.

بطولات جوزيه مورينيو

وألحق نادي إشبيلية مدرب نادي روما البرتغالي جوزيه مورينيو لروما أول هزيمة له في ست نهائيات أوروبية ليحرمه من الظفر باللقب القاري السادس.

ولم يخسر مورينيو أي نهائي أوروبي قبل مباراة الأربعاء، حيث قاد روما العام الماضي إلى اللقب الافتتاحي لدوري المؤتمر الأوروبي ليصبح أول مدرب يفوز بكافة الألقاب الأوروبية للأندية.

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ميدالية جوزيه مورينيو

ومن الواضح أن الهزيمة كانت تجربة مؤلمة للمدرب البرتغالي الذي منح ميداليته لوصيف البطل لأحد المشجعين في المدرجات عقب مراسم توزيع الميداليات.

وقال: “هذا ما فعلته، لا أريد ميداليات فضية. لا أحتفظ بالميداليات الفضية لذلك تنازلت عنها”.

وكان قد توقع مورينيو نتيجة المباراة قائلًا “التاريخ لن يلعب المباراة لكن التاريخ يجعل (إشبيلية) مرشحا ونحن نحترم ذلك”. مضيفًا: "لديهم خبرة ليست لدينا لكننا نستحق أن نلعب هذا النهائي. نقول ذلك منذ وقت طويل".

مورينيو يمنح ميداليته لأحد المشجعين بعد خسارة يوروبا ليج

الدوري الأوروبي 2023

وقاد مورينيو بورتو في عام 2003 للقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليج حاليًّا)، ودوري الأبطال في العام التالي، ثم إنتر ميلان الإيطالي للقب المسابقة القارية العريقة عام 2010 ومانشستر يونايتد الإنجليزي ليوروبا ليج عام 2017 ثم روما للقب كونفرنس ليج العام الماضي.

مستقبل جوزيه مورينيو مع روما

قال جوزيه مورينيو مدرب روما إنه غير متأكد من مستقبله في النادي بعد الخسارة 4-1 بركلات الترجيح في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام إشبيلية، أمس الأربعاء.

وتعني الهزيمة أن روما فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وكذلك أثارت الخسارة تساؤلات حول ما إذا كان المدرب البالغ عمره 60 عامًا سيبقى في العاصمة الإيطالية بعد أن ارتبط بالانتقال لتدريب باريس سان جيرمان.

وقال مورينيو لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا: “يجب أن أقاتل من أجل هؤلاء اللاعبين، وبالتالي لا أقول بموضوعية إنني سأبقى. تحدثت مع مسؤولي النادي في ديسمبر عندما تلقيت عرضًا من المنتخب البرتغالي. لم يكن لديَّ أي اتصال مع أي شخص آخر منذ ذلك الحين. يتبقى عام في عقدي مع النادي وهذا هو الوضع حاليًّا”.

مورينيو يمنح ميداليته لأحد المشجعين بعد خسارة يوروبا ليج

نتيجة مباراة روما وإشبيلية بالدوري الأوروبي

وكانت هذه أول هزيمة لمورينيو في نهائي أوروبي، لكنه قال إنه فخور بأداء فريقه وأقر بأن الموسم كان له أثره.

وأضاف “نحن مرهقون بدنيًّا وذهنيًّا، ونشعر بالوهن والضعف لأننا نعتقد أنها هزيمة غير عادلة شهدت العديد من الأحداث القابلة للنقاش. نحن متعبون للغاية لكن نشعر بالفخر. أقول دائما إنه يمكنك أن تخسر مباراة كرة قدم، لكن ليس كرامتك أو احترافيتك أبدًا… لقد خسرت هذه المباراة لكنني أعود إلى روما أكثر فخرا هذه المرة. قدم اللاعبون كل شيء على الإطلاق هذا الموسم”.

كما انتقد مورينيو الحكم أنطوني تيلور، وأشار إلى أن الحكم الإنجليزي أشهر عددا كبيرا للغاية من البطاقات الصفراء.

وقال “كانت مباراة قوية ونابضة بالحياة أدارها حكم بدا من إسبانيا. كانت هناك بطاقات صفراء طوال الوقت”.

وأضاف لمنصة دازون لاحقا “لقد اعتدنا على تأثير الحكام في مبارياتنا، إنه ليس بالأمر الجديد، لكنني لم أتوقع ذلك في نهائي أوروبي”.

مباراة روما وإشبيلية الإسباني

وتوج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023، بعد الفوز على روما الإيطالي في ركلات الترجيح بنتيجة (4-1).

واشتبك جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي، مع أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق إشبيلية الإسباني، خلال مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وخلال اعتراض مورينيو على أحد قرارات حكام المباراة، دخل في نقاش حاد مع لاعبي إشبيلية، ليتطور الأمر، ويشتبك مع أحد أعضاء الجهاز الفني.

وتدخل عدد كبير من إداريين ولاعبي الناديين وقاموا باحتوا مورينيو قبل أن تطور الأمور.

أهداف مباراة روما وإشبيلية

وتقدم باولو ديبالا لاعب نادي روما، بهدف في شباك إشبيلية، خلال مباراة الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.

وأهدت النيران الصديقة هدف التعادل لإشبيلية، بعد أن أحرز جيانلوكا مانشيني مدافع روما هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسم خلالها إشبيلية الإسباني لقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023.