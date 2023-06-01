نور الفلاح تزلزل تويتر بعد حملها من آل باتشينو، ونشر قائمة بكبار السن ارتبطت بهم

آل باتشينو، تصدرت نور الفلاح موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد إعلان النجم العالمي آل باتشينو أمس انتظاره مولودًا من شابة عربية حامل في شهرها الثامن.

وينتظر النجم العالمي الأسطوري آل باتشينو ٨٣ عامًا، مولودًا جديدًا، من حبيبته الكويتية الأصل نور الفلاح ٢٩ سنة.

فيما أكد خبر الحمل، ممثل الفنان آل باتشينو، موضحًا أن الثنائي سعيدان وعلاقتهما أقوى من قبل.

وكشف تقرير لموقع TMZ الأمريكي، أن الممثل الشهير آل باتشينو، أصيب بالصدمة، بعد معرفته بخبر حمل حبيبته الكويتية نور الفلاح، خاصة أنه لم يكن يرغب بإنجاب المزيد من الأطفال.

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وذكر الموقع في تقريره، أن آل باتشينو أكد للمقربين منه، أن الأمر حدث بالخطأ، ولم يكن مخططًا له، خاصة أنه يواعد نور الفلاح منذ عام فقط.

وأوضح موقع TMZ، أن نور الفلاح حامل في شهرها الثامن، وهو شيء تمكنت من الحفاظ عليه سرًّا، طوال هذه المدة، على الرغم من مشاهدتها عدة مرات في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية الشهر الماضي، ولكن لم يستطع أحد معرفة خبر حملها، إلا بعد إعلانها عنه.

نور الفرح

واستهجن رواد تويتر، تصرفات نور الفرح، خاصة بعد سردهم قائمة الرجال الذين ارتبطت بهم العارضة الكويتية نور الفلاح (29 سنة) والتي جاءت كالتالي:

– كلينت إيستوود / 93 سنة

– آل باتشينو / 83 سنة

– ميك جاجر / 79 سنة

– نيكولاس بيرجرين / 64 سنة

– إيلي روث / 51 سنة.

وقالت متابعة: "نور الفلاح أغرب إنسانة بالدنيا عمرها 29 وداخلة علاقة مع أربع ممثلين كلهم فوق السبعين أوك قلنا ناوي ع فلوسهم بس ما توصل أربعة".

وأضاف حساب يدعى “زهرة البلسم”: "الدنيا أرزاق كيف البنات ينجذبن للرجال الأكبر سنًّا.. هذي المشهورة نور الفلاح تحب الرجال الأكبر سنًّا تزوجت مرتين من رجال يكبروها بسنوات عديدة وآخر واحد حملت منه من الممثل آل باتشينو ٨٣ سنًّا. هو بالفعل تحس ان معظم الرجال أكبر سنًّا ممكن صادق في مشاعره. طبعًا ما الكل بعضهم يتبع شهواته".

وأعلن أمس الأربعاء النجم العالمي آل باتشينو، انتظاره مولودًا من شابة عربية حامل في شهرها الثامن.

آل باتشينو ونور الفلاح

ورغم أن الممثل العالمي الفائز بجائزة أوسكار رفض الإفصاح عن الكثير من المعلومات بشأن الأمر، فإنه كشف عن اسم حبيبته العربية وقال إنها تدعى نور الفلاح.

وكشف موقع أخبار المشاهير (تي.إم.زد) نقلًا عن مصادر أن الشابة العربية حامل في شهرها الثامن، موضحًا أنهما على علاقة منذ أبريل العام الماضي.

من هي نور الفلاح حبيبة آل باتشينو

وخلال السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن نور الفلاح صديقة آل باتشينو بحسب ما جاء في بعض المواقعة العالمية كالتالي:

- تدعى نور الفَلاح.

- من مواليد سنة 1994 وتبلغ من العمر 29 عامًا.

- ولدت في الكويت.

- والدها كويتي الجنسية ووالدتها أمريكية الجنسية.

- تنتمي إلى أسرة مسلمة.

- نشأت في منطقة بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

- درست في كلية الفنون الجميلة في جامعة كاليفورنيا الأمريكية.

- هي فنانة ومخرجة ومنتجة أعمال.

- أول عمل فني لها فيلم وثائقي بعنوان "المشردين" أنتجته في عام 2014.

- أهم أعمالها: "شوارع الحياة"، والفيلم القصير "بروسا نوسترا" إنتاج 2016.

- تزوجت أول مرة المخرج ميك جايجر (79 عامًا) في عام 2017، وانفصلا في العام التالي.

- انتشرت الأنباء عن ارتباطها بالفنان العالمي لكلينت إيستوود لكنها نفت.

- ارتبطت بالنجم آل باتشينو وهي حامل منه في الشهر الثامن، ولم يعرف بعد التوقيت الذي ارتبطا فيه أنباء ترددت عن تعرفهما منذ عام 2020.

- تعيش حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن آل باتشينو لم يتزوج من قبل، لكن لديه 3 أبناء من علاقات دون زواج، الأولى جولي ماري (33 عامًا) ورزق بها من مدربة التمثيل الأمريكية جان تارانت عام 1988.

أما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأمريكية بيفرلي جانجيلو، الذي انفصل عنها رسميًّا عام 2003، ويبلغان من العمر الآن 22 عامًا.