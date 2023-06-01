الخميس 01 يونيو 2023
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حوادث

أول قرار من النائب العام بشأن أحداث الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

انتخابات نقابة المهندسين، أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣ وقوفًا على حقيقة ما حدث.

 

اقتحام مقر الجمعية العمومية لانتخابات المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين، خرجت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في بث مباشر لتتقدم ببلاغ للنائب العام، بعد اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

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طارق النبراوي نقيب المهندسين

وقالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب: "أنا بقدم بلاغ للنائب العام عن البلطجة اللي حصلت تجاه الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، بعد ما عرفوا أن في اكتساح لرفض الثقة من النقيب".

 

اقتحام نقابة المهندسين

وتابعت: "اقتحموا النقابة وكسروا الناس والصناديق وكسروا ذراع أحد المهندسين، لمحو أي دليل على فشلهم، واحنا بنجمع البطاقات المرمية في الأرض لتكون إثباتًا على فشلهم والورق كله بيقول لا للناس اللي مش عايزة للبلد تتقدم".

 

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النائب العام نقابة المهندسين الجمعية العمومية

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