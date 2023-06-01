تأجيل حفل حسين الجسمي بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني

حفل زفاف الأمير حسين، أعلن الفنان حسين الجسمي تأجيل حفله بالأردن ضمن الاحتفالات التي تقيمها الأردن بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والآنسة رجوة آل سيف، من يوم السبت إلى الأحد المقبل.

وبالنسبة لتذاكر الحفل التي نفدت خلال 15 دقيقة من طرحها، أكد أنه يمكن حضور الحفل لحاملي التذاكر الأولى ذاتها، وفق هيئة تنشيط السياحة.

حفل زفاف ولي العهد الأردني

ونشر “الجسمي” بوست تحت عنوان تنويه هام وموعد جديد لحفل حسين الجسمي - بفرحتنا بالحسين ورجوى، تم تأجيل الحفل ليوم واحد فقط من السبت 3 يونيو إلى الأحد في 4 يونيو، كما جاء في البيان أن الدخول سيكون فقط لحاملي التذاكر.

-إعلانات-

زواج الأمير حسين بن عبد الله

ومنذ أيام شارك حسين الجسمي، متابعيه منذ أيام عبر حسابه الخاص على تويتر، تغريدة كتب فيها "من #الإمارات نوصلكم ونشارك الشقيقة #الأردن وشعبها الحبيب الفرحة الكبيرة بالحسين ورجوه الله يسعدهم ويهنّيهم..".

وأضاف: "سنحتفل معًا ونتشارك الفرحة و#نفرح_بالحسين معكم أهلنا وأحبابنا في المدرج الروماني #عمان مساء يوم 3 يونيو/ 2023 #افراح_الاردن #زوروا_الاردن @VisitJordanAR".

ونفدت تذاكر حفل حسين الجسمي بالأردن بالكامل بعد أقل من 15 دقيقة على إعلان موعد حفل الجسمي المقرر إقامته في المدرج الروماني بقلب العاصمة الأردنية.

وكتب الجسمي في حسابه على إنستجرام: "نفدت في 15 دقيقة فقط"، ووضع قلبًا أحمر.

الزفاف الملكي

وبدأت الوفود الرسمية الوصول إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لحضور زفاف نجله وولي عهده الأمير الحسين على الآنسة رجوة خالد آل سيف، المنوي إقامته اليوم الخميس في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان.

وشهد مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمّان حركة نشطة للطائرات العسكرية والمواكب الرسمية ما يؤكد بدء وصول الوفود الرسمية.

وكان أول الواصلين ملك ماليزيا وزوجته والوفد المرافق له، حيث استقبل الملك عبد الله الثاني السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا في بيت الأردن، حيث تم التأكيد على التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم قضايا الأمة الإسلامية.

كما وصل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد إلى العاصمة الأردنية عمان، لحضور الحفل وبدعوة من الملك عبد الله الثاني.

ومن المتوقع وفقا لما كشفت مصادر مقربة من القصر الملكي لـ"سكاي نيوز عربية" أن الزفاف سيحضره أكثر من 1700 شخصية من أفراد العائلة المالكة الأردنية ورؤساء الدول العربية والأجنبية وكبار المسؤولين، من أبرزهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وعدد من حكام دولة الإمارات، إضافة لشخصيات إماراتية بارزة، إضافة إلى ولي عهد سلطنة عُمان وزير الثقافة والشباب والرياضة، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، والشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما أكدت المصادر حضور السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، وملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وكاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي، إضافة إلى الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

وأضافت أنه سيكون من بين الحضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو، بالإضافة إلى الأميرة مارغريتا الوصية على عرش رومانيا وزوجها الأمير رادو، والأمير سباستيان الابن الأصغر لدوق لوكسمبورغ الأكبر هنري والدوقة ماريا تيريزا.

ومن المتوقع أيضا أن يكون من بين الحضور ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس برفقة زوجته الملكة صوفيا، وملك بلجيكا فيليب برفقة ابنته ولية العهد ودوقة برابانت الأميرة إليزابيث، وولي عهد النرويج الأمير هاكون، إلى جانب ولي عهد الدنمارك فريدريك والذي سيحضر برفقة زوجته الأميرة ماري.

كما توقعت مصادر أخرى حضور أمير وأميرة ويلز الأمير ويليام والأميرة كيت، نظرا للعلاقة الوثيقة التي تجمعهما مع العائلة الملكية الأردنية.

ويقام عقد القران اليوم الخميس في قصر زهران العامر الذي يعد مقرا هاشميا تجري فيه بعض مراسم عقد القران الملكية.

ومن ثم سيصار إلى بدء الموكب الملكي "الموكب الأحمر" إلى قصر الحسينية الذي ستقام في باحته مراسم استقبال الضيوف ومراسم الزفاف.