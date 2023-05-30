أخبار مصر: حريق بماركت شهير بالتجمع، قصة خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس، الحكم على مرتضى منصور، سعر الذهب والدولار اليوم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

اللقطات الأولى لحريق ماركت أوسكار بمنطقة التجمع الأول (فيديو)

تكافح قوات الحماية المدنية بالقاهرة، ألسنة اللهب إثر حريق ماركت أوسكار بمنطقة التجمع، وأصيب شخصين في الحريق.

جريشة يحسم الجدل حول صحة هدف الأهلي أمام سيراميكا وينتقد رئيس لجنة الحكام: جي يتفسح

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أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا، صحيح للغاية بعد العودة لتقنية الفيديو.

آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق

ننشر أسعار الذهب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء داخل الأسواق.

نزار الفارس يكذب حورية فرغلي: عرضت عليكِ الجواز على الهواء وأنتِ وافقت

في أول تعليق له على تصريحات الفنانة حورية فرغلي ونفيها الخطوبة منه رد الإعلامي العراقي نزار الفارس على تصريحات الفنانة بشأن عدم خطوبتها عليه.

شاركوا في مذبحة الأقباط المصريين.. محكمة ليبية تقضي بإعدام 23 من عناصر داعش

مذبحة الأقباط المصريين، أصدرت محكمة استئناف مدينة مصراتة غربي ليبيا، أحكاما نهائية بإعدام 23 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عدد من القضايا أبرزها "مذبحة الأقباط المصريين في مدينة سرت عام 2015".

لسحب الثقة من النقيب، المهندسين تعقد اليوم جمعية عمومية عاصفة غير عادية

تعقد نقابة المهندسين اليوم الثلاثاء، جمعية عمومية غير عادية لسجب الثقة من طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وذلك بعد التجاوزات والقرارات المنفردة التي صدرت من النقيب العام خلال الفترة الماضية -على حسب قولهم.

حالة الطقس في مصر، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، حيث توقعت أن تسود أجواء مستقرة على كافة الأنحاء، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق.

خبير تحكيمي يثير الجدل حول صحة هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

أثار سمير عثمان الحكم الدولي السابق ومحلل فقرة التحكيم في شبكة قناة أون تايم سبورت، حالة من الجدل بشأن صحة الهدف الذي سجله حسين الشحات في مرمى سيراميكا كليوباترا في لقاء الفريقين الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي، في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

رئيس الوزراء الياباني يطرد نجله من منصب السكرتير التنفيذي بسبب صورة غير لائقة

نجل كيشيدا، قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، طرد نجله الأكبر شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي وسط انتقادات متزايدة بشأن صور غير لائقة التقطت في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.

شيرين باكية: مصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد وأنا بحمل اسم بلدي

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الجدل المثار حول الفنانة التي تستحق لقب صوت مصر، بعد تصريحاتها التليفزيونية الأخيرة والتي أيدت فيها استحقاقها للقب، قائلة: “ كلنا أصوات مصر التى هي أصوات العرب، فكل واحد مننا يحمل اسم بلده على كتفه".

بعد موافقة البرلمان.. التفاصيل الكاملة لتعديلات الضريبة على الدخل

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الإثنين، الموافقة نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلًا من 24 ألفًا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بالورقة والقلم.. هذا ما يحتاجه الأهلي لحسم لقب الدوري رسميا

في خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري الممتاز، واصل الأهلي سلسلة انتصاراته بالفوز بهدف دون رد على سيراميكا كليوباترا،في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين ضمن الجولة الـ27 المؤجلة من المسابقة.

بيونج يانج تستعد لإطلاق قمر تجسس لرصد تحركات أمريكا

قلت وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج اليوم الثلاثاء عن مسؤول كوري شمالي كبير قوله إن بلاده تعتزم إطلاق قمر صناعي للتجسس في يونيو لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وشركائها.

ذات العروق الزرقاء تتصدر تويتر بعد فرض رسوم على سعرها.. ومصريون: تطلع إيه دي

ضريبة الدمغة، تصدرت الجبنة "ذات العروق الزرقاء" موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد إقرار البرلمان بفرض رسومًا 10% على عدد من السلع ضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الثلاثاء 30-5-2023

مقابل الجنيه، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الثلاثاء 30-5-2023.

إجلاء 16 ألف شخص في كندا بسبب حرائق خارج نطاق السيطرة

أعلنت السلطات الكندية أن أكثر من 16 ألف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق البلاد بعد أن هدَّد أحد الحرائق العديدة المستعرة في البلاد مناطق سكنية قرب مدينة هاليفاكس.

اليوم.. الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الخطيب

تصدر المحكمة الاقتصادية اليوم حكمها على مرتضى منصور الصادر حكم بعزله من رئاسة الزمالك، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تحمل رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.

إطلاق نار في هوليوود بيتش بفلوريدا، ومقتل 7 أشخاص على الأقل

أشارت تقارير أولية إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل بالرصاص، أمس الإثنين، بمن فيهم شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، في حادث إطلاق نار في منطقة هوليوود بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقًا لشبكة "سي. بي. إس. نيوز".

حورية فرغلي تتصدر تويتر بعد نفي خبر خطوبتها على نزار الفارس.. ومتابعون: الدنيا غدارة

حورية فرغلي، دشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاج جديد حمل اسم #حوريه_فرغلي، بعد انتشار أنباء ارتباطها بالإعلامي العراقي نزار الفارس.

عنوان الفجيعة، صور شاب جزائري يقيم بجوار قبر أمه تهز الوطن العربي، والسلطات تتدخل (صور)

هزت صور لشاب جزائري تم تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العالم العربي عامة والمجتمع الجزائي خاصة وأن الصور تظهر الشاب يأبى مغادرة المقابر، حيث تُدفن والدته هناك.

الصين ترفض طلب أمريكا لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الإثنين، أن الصين رفضت طلبًا من الولايات المتحدة لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين، على هامش منتدى أمني سنوي في سنغافورة مطلع الأسبوع المقبل.