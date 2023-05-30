بالورقة والقلم.. هذا ما يحتاجه الأهلي لحسم لقب الدوري رسميا

الدوري المصري الممتاز، في خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري الممتاز، واصل الأهلي سلسلة انتصاراته بالفوز بهدف دون رد على سيراميكا كليوباترا،في المباراة التي أقيمت أمس الإثنين ضمن الجولة الـ27 المؤجلة من المسابقة.

وأحرز حسين الشحات هدف الأهلي الوحيد في المباراة في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة متقنة من محمود متولي.

ترتيب الدوري المصري 2023

وبهذا الفوز رفع الفوز رصيد النادي الأهلي إلى 62 نقطة من 24 مباراة، ويتقدم بـ6 نقاط على بيراميدز الثاني الذي لعب 28 مباراة.

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ويحتل فيوتشر المركز الثالث وحصد 54 نقطة من 28 مباراة، ويحتل الزمالك، حامل لقب الموسمين الماضيين، المركز الرابع برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.

وحقق الأهلي الفوز الـ19 وتعادل 5 مرات ولم يخسر حتى الآن.

ويملك الأهلي 42 لقبا في الدوري المصري، مقابل 14 لقبا للزمالك، و3 ألقاب للإسماعيلي.

دوري أبطال أفريقيا

وتأتي مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

كم نقطة يحتاج الأهلي للتتويج بالدرع؟

يحتاج الأهلي إلى 15 نقطة من 10 مباريات متبقية له، ليتوج رسميًا بلقب الدوري المصري دون النظر لنتائج باقي المنافسين.

باقي مبارايات الأهلي القادمة

وتتبقى للأهلي 10 مباريات أمام كل من فيوتشر، حرس الحدود، المصري، الزمالك، البنك الأهلي، الإسماعيلي، الاتحاد، بيراميدز، المقاولون، حرس الحدود، على الترتيب.

حسم لقب الدوري المصري

وحسابيًا، يحتاج الأهلي للفوز بـ6 مباريات ليرفع رصيده إلى النقطة رقم 77، وهو الرقم الذي لا يستطيع أحد من منافسيه الوصول إليه.

وتتبقى لبيراميدز 6 مباريات، إن فاز بها كلها سيرفع رصيده إلى 76 نقطة، وهو ما لن يجعله ينافس، حال فاز الأهلي بـ6 من الـ 10 مباريات المتبقية.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

ملخص مباراة الأهلي اليوم

ولم تشهد بداية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا هجمات خطرة على الحارسين، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الملعب دون فرص محققة.

وتحصل محمود متولي على بطاقة صفراء بعد منعه هجمة مرتدة لسيراميكا.

وتحصل كهربا لاعب الأهلي على بطاقة صفراء في بداية المباراة بداعي التمثيل لأجل الحصول على ركلة جزاء أمام سيراميكا.

وأضاع كهربا فرصة محققة سددها فوق مرمى سيراميكا في الدقيقة 25 بعد اختراق رائع من حسين الشحات لدفاع سيراميكا.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 60 بعد تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت شباك محمد بسام، واحتسب الحكم الهدف بعد العودة للفار الذي أكد صحته.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومحمد مجدى أفشة وبرونو سافيو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

في حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

فى خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمد عادل - ميدو جابر - صلاح محسن.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: عامر عامر - مروان صحراوي - محمد ناصف - محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - عمرو قلاوة - إبراهيم ايولا - محمد عنتر.