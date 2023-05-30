حالة الطقس في مصر، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم

حالة الطقس في مصر، كشفت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023، حيث توقعت أن تسود أجواء مستقرة على كافة الأنحاء، مع وجود فرص لأمطار خفيفة على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اليوم، طقس معتدل في الصباح الباكر، ويكون الطقس حارًّا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، أما جنوب الصعيد فتشهد أجواء شديدة الحرارة.

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الظواهر الجوية، فيتو

وأشارت إلى أن الطقس يكون لطيفًا في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، فيما تظل فرص الأمطار قائمة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم، فيتو

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائلًا للبرودة في آخره على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدل ليلًا.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).