الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

جريشة يحسم الجدل حول صحة هدف الأهلي أمام سيراميكا وينتقد رئيس لجنة الحكام: جي يتفسح

هدف الأهلي أمام سيراميكا،
هدف الأهلي أمام سيراميكا، فيتو

الأهلي، أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن هدف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا، صحيح للغاية بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الخطوط التي ظهرت على شاشة الفار تمت بشكل صحيح، وهذه اللعبة كانت صعبة للغاية على المساعد، وسمير جمال من أفضل المساعدين".

 

هدف الأهلي صحيح

وواصل: "هدف الأهلي صحيح، ولم يكن هناك أخطاء مؤثرة تمامًا، وإنذار كهربا مستحق لأنه ادعى التمثيل رغم وجود احتكاك بسيط".

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وتابع: "محمد عادل أظهر مستوى جيد للغاية عكس ما ظهر عليه في لقاء الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري، وهو حصل على راحة من المباريات ولذلك استعاد مستواه في لقاء اليوم".

وأكمل جريشة: "قبل لقاء الزمالك والإسماعيلي كان محمد عادل مُجهد وأدار 4 مباريات خلال فترة وجيزة للغاية".

وأردف: "لست مع إعلان قرار إيقاف أي حكم، رغم ارتكاب نادر قمر الدولة خطأ فادح كان حديث وسائل الإعلام الرياضية في العالم كله".

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، فيتو

بيريرا لم يضف شيئا للتحكيم المصري

واستطرد: "فيتور بيريرا لا يعمل حتى الآن، ولا يتحدث مع الحكام لتعديل الأخطاء، وهذا ما علمته من جانب الحكام، كلاتنبرج كان موجودًا ويحلل الأخطاء، لا نريد جولات سياحية من جانبه في المحافظات نريد أن يظهر عمله على الأرض، لا بد أن يكون لبيريرا دور في التحليل، هو يجلس في المحاضرات يشاهد فقط، ولا يتدخل في أي شيء".

وتابع: "هناك بعض الحكام أرسلوا شكوى لبيريرا عبر الواتس آب، وقال لهم إن الموسم الخاص بهم انتهى وسيبحث الشكاوى في الموسم المقبل، فيتور بيريرا لم يضيف للتحكيم المصري، كلاتنبرج عندما كان موجودا كان له قرار ويتحدث مع الحكام، وكان يتدخل ويصدر قرارات عكس ما يحدث الآن".

وأتم: "يجب التدخل بشكل عاجل من جانب مجلس إدارة اتحاد الكرة لإصلاح الأخطاء التحكيمية، وأن يعمل بيريرا بشكل جيد، لانه خبير أجنبي موجود داخل الاتحاد، ونحن مقبلين على الجولات الحاسمة في بطولة الدوري والتي ستحدد الهابطين للقسم الثاني".

 

إيقاف حكام مباراة فيوتشر ضد إنبي

كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن لجنة الحكام قامت اليوم الإثنين، بالتحقيق مع طاقم حكام مباراة فيوتشر أمام إنبي بقيادة الحكم نادر قمر الدولة، التي أقيمت أمس الأحد، ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر، والتي شهدت أحداثًا مؤسفة وأخطاء تحكيمية كارثية.

أضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن لجنة الحكام قررت بعد انتهاء التحقيق إيقاف طاقم تحكيم مباراة فيوتشر وإنبي بالكامل، بما فيهم حكمي تقنية الفيديو الـ VAR، على الرغم من الأداء الجيد لحكم الفار خلال المباراة.

وبحسب المصدر، فإن فترة إيقاف حكم المباراة نادر قمر الدولة وطاقمه المعاون سيستمر حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

 

طاقم حكام مباراة فيوتشر أمام إنبي

مباراة فيوتشر أمام إنبي أدارها طاقم حكام مكون من: نادر قمر الدولة “حكم ساحة” وإيهاب فخري وأحمد زيدان “حكمين مساعدين” وسامح حسين “حكم رابع” ومحمد سلامة وأحمد جابر “حكمي فيديو”.  

خبير تحكيمي يثير الجدل حول صحة هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

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الأهلي النادي الأهلي جهاد جريشة هدف حسين الشحات سيراميكا كليوباترا

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