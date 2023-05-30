حورية فرغلي تتصدر تويتر بعد نفي خبر خطوبتها على نزار الفارس.. ومتابعون: الدنيا غدارة

حورية فرغلي، دشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاج جديد حمل اسم #حوريه_فرغلي، بعد انتشار أنباء ارتباطها بالإعلامي العراقي نزار الفارس.



وجاء الهاشتاج ضمن الموضوعات الأكثر تداولًا على تريند مصر وتفاعل معه العديد من المستخدمين، حيث كتب أحد نشطاء "تويتر"، قائلًا: "حورية فرغلي نفت الخطوبة من جانبها وقالت إن نزار الفارس بيعمل ده للترند، اللي يمشي ورا العيال والله".



وكتب آخر: "النجمة المصرية حورية فرغلي تنفي خبر خطبتها من نزار الفارس وتعلن مقاضاته: استغل بعض الصور والفيديوهات من كواليس تسجيل الحلقة مدعيًا أنها صورًا من خطبتهما".

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وتابعت مغردة: "قلبي متقطع على حورية فرغلي يالله جمال أنفها كان ولا غلطة وجمالها يجنن فريد من نوعه عنجد الدنيا غدارة".

ونفت الفنانة حورية فرغلي خطوبتها على الإعلامي العراقي نزار الفارس، وهو الخبر الذي أعلنته المذيعة ريهام سعيد في برنامجها وقالت إن نزار الفارس خصها بهذا الخبر وبفيديو من الخطوبة.



وأجرت حورية فرغلي مداخلة هاتفية مع ريهام سعيد وقالت لها: إن هذا الخبر كاذب، مشيرة إلى أن نزار الفارس كان في منزلها لتصوير حلقة معها لبرنامجه.

وأضافت: رحبت به في منزلي ثم أخذ يصور فيديو لنا وأنا أرحب به، قائلة: "أنا ما تخطبتش ليه ولا لأي رجل في الدنيا وسأقاضيه.. خطبني مين ده أنا أول مرة أشوفه امبارح، يمكن عمل كده علشان يبقى تريند".



ريهام سعيد تعلن خطوبة حورية فرغلي

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت خطوبة الفنانة حورية فرغلي على الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وقالت ريهام سعيد خلال حلقة اليوم من برنامجها على قناة الشمس إن نزار الفارس خصنا اليوم بهذا الخبر اللطيف.

وأضافت: أنا سعيدة جدا بهذا الخبر اللطيف، وسعيدة لـ حورية فرغلي التي كانت مرت بظروف كثيرة ليست جيدة، وهي إنسانة جميلة وتستحق كل الخير.

وعرضت ريهام سعيد فيديو خاص من خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.

وفي وقت سابق قالت الفنانة حورية فرغلي: "مريت بفترة صعبة للغاية بسبب مشكلة الأنف، وعملت 27 عملية جراحية في 8 سنين".



تجربة حورية فرغلي مع المرض

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": "طلعت من تجربة المرض متلخبطة وجالي اكتئاب حاد وكنت حاسة إني في منطقة سوداء".



دعم حورية فرغلي خلال فترة مرضها

وتابعت: "ازددت قوة بعد اللي حصل لي واللي كان معايا في كل خطوة كان أخويا وفي الأزمات مفيش أقرب من الأخوات هما عيلتنا".

حياة قاسية لحورية فرغلي

ولفتت حورية فرغلي: "كنت عايزة أموت من سنتين وما كنتش عايزة أعيش خلال فترة كورونا لإن الدكتور اللي ممكن يعالجني في أمريكا والسفارة وقتها كانت قافلة وما كنتش عارفة أبص لنفسي في المراية ولا أتذوق الأكل ولا أشم ريحة، وعلشان كده بالنسبة لي ما كانش فيه فرق بين الحياة والموت، ولكن الحمد لله عملت العملية وبقيت زي الفل وصحتي كويسة وبقيت أحسن بكتير من السنوات اللي فاتت".

في نفس اللقاء، قالت الفنانة حورية فرغلي: "حلم حياتي تقديم جزء ثالث من مسلسل ساحرة الجنوب، برغم إن بعده حصل لي مشاكل وبقيت أتعب واتعمل لي عمل".



سحر حورية فرغلي

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": "اتعمل ليَّ عمل ولقيته في البيت ومكتوب فيه حورية تصاب بالشلل والمرض وتصبح طريحة الفراش ويقف جوازها وخلفتها ورزقها".



اكتشاف حورية فرغلي تعرضها للسحر

وتابعت: "لقيت العمل اللي معمول لي في زرعة وكانت ورقة مدفونة، أنا كنت بتعب من غير سبب ووزني كان وصل 49 كيلو ومش باكل، واكتشفت في الآخر إنه سحر وعمل وفيه حتة من شعر رأسي".