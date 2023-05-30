إطلاق نار في هوليوود بيتش بفلوريدا، ومقتل 7 أشخاص على الأقل (فيديو)

أشارت تقارير أولية إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل بالرصاص، أمس الإثنين، بمن فيهم شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، في حادث إطلاق نار في منطقة هوليوود بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقًا لشبكة "سي. بي. إس. نيوز".

وذكرت الشبكة على موقعها الإلكتروني أن شرطة هوليوود استجابت لتقارير تفيد بإطلاق النار على عدة أشخاص، بعد ظهر أمس الإثنين.

🚨BREAKING: Mass Shooting In Hollywood



📍#Hollywood / #Florida



Reports indicate a mass shooting has taken place on the Hollywood Beach Boardwalk in Hollywood, Florida.



Preliminary reports indicate at least 7 people have been shot.



A suspect has been identified but is not yet… pic.twitter.com/bwuEqhYW7N — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 29, 2023

وأظهرت إحدى الكاميرات لقطات حية من مكان الحادث لأشخاص يركضون بشكل مندفع من مكان الحادث، وفقا للموقع.

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وأوضح الموقع أن 4 صور أظهرت اتجاه عدد من سيارات الشرطة لمسرح الجريمة، بالإضافة إلى عدة شاحنات إنقاذ في المنطقة.

عناصر الشرطة يحاولون إسعاف بعض الجرحى

وأغلقت السلطات طريقا واحدا على الأقل، وعلمت شبكة "سي بي إس نيوز" أن السلطات أقامت حواجز في محيط الحادث.

وفي مقطع فيديو متداول، ظهر عدد من عناصر الشرطة وهم يحاولون إسعاف بعض الجرحى في المنطقة.

Hollywood Beach, FL - Memorial Day Shooting on the Boardwalk. Video from Hollywood Beach TV on FB. pic.twitter.com/FbwgSAfLqu — kygrl (@shinykygrl) May 30, 2023

وطلبت شرطة مدينة هوليوود على صفحتها على "تويتر" السكان بتجنب منطقة "هوليوود بيتش" بسبب استمرار التحقيقات الأولية.

الصين ترفض طلبًا أمريكيًّا

من جانب آخر ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الإثنين، أن الصين رفضت طلبًا من الولايات المتحدة لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين، على هامش منتدى أمني سنوي في سنغافورة مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان للصحيفة "الليلة الماضية، أبلغت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة برفض دعوتنا في أوائل مايو للقاء بين وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية لي شانج فو في سنغافورة الأسبوع المقبل"، مضيفة أنها تؤمن بأن التواصل المفتوح هو السبيل "لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي قال الأسبوع الماضي إن وزارة الدفاع أجرت مناقشات لبدء محادثات بين لويد ونظيره الصيني.

وأضاف كيربي أن هناك احتمالًا لعقد اجتماع بين الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ونظيرها الصيني خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في ديترويت.