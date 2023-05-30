شيرين باكية: مصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد وأنا بحمل اسم بلدي (فيديو)

شيرين عبد الوهاب، علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الجدل المثار حول الفنانة التي تستحق لقب صوت مصر، بعد تصريحاتها التليفزيونية الأخيرة والتي أيدت فيها استحقاقها للقب، قائلة: " كلنا أصوات مصر التى هي أصوات العرب، فكل واحد مننا يحمل اسم بلده على كتفه، فى أى مكان ومصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد".

حفل شيرين عبد الوهاب

وبكت خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»،: خلال حديثها عن حفلها في جدة، قائلة: "مش مصدقة والله، كرم زيادة من الجمهور وربنا، مبسوطة أوي ومش مصدقة اللي حصل النهاردة، فوق احتمالي أنا شخصيًا".

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وأضافت: “أد إيه ناس كرماء حضنوني وحسسوني إني متدفية بيهم”.

وعن قلة تصريحاتها خلال الحفل قالت: "مفيش حد بقا يفرق بين الكلام اللي من القلب واللي خالي من نية وحشة، فأحسن لي الغناء".

كواليس تحضير شيرين لحفلها في جدة

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، كواليس تحضيراتها لحفلها في جدة الذي أحيته أمس وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.

حفل شيرين في جدة

وقالت “شيرين” خلال لقاء على قناة روتانا:" أنا ببقى شخص تاني على المسرح، بتركبني شخصية تانية خالص غيري بحس اني أنا مش مع حد غير الجمهور.. عندي عفريتة موسيقية جوايا وإن شاء الله العودة تبقي موفقة ونعمل أغاني أحلى من اللي اتعملت قبل كدا، إن شاء الله نعود بالنجاحات تاني".

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًّا كبيرًا بالمملكة العربية السعودية في “جدة” وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًّا ضخمًا.



وعلى الجانب الآخر، أعلن الإذاعي إيهاب صالح انفصاله رسميًّا عن إدارة أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال بوست نشره عبر الحسابات الرقمية الخاصة به.



انفصال إيهاب صالح عن شيرين

وكتب إيهاب صالح عبر “فيس بوك”: “جمهور شيرين العظيم، الحمد لله على نجاح حفل جدة كما كان متوقع وده العادي بتاع شيري في أي حفلة... أجلت الإعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة، وحابب أشكركم جدًّا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة اللي فاتت ليها في المقام الأول، وطبعًا بعد كدة ليَّ”.

وتابع: “قررنا إن من الأفضل لينا إن نحط صداقتنا والعشرة قبل أي حاجة، وإني ابتعد عن إدارة أعمالها، وده أكيد لمصلحة الطرفين ولينا أسبابنا، مبروك وشكرًا يا شيري من كل قلبي ويارب أكون كنت على قد وعدي.. وكلمتي ليكِ إني دايمًا في ضهرك، والحمد لله الدنيا دارت من أول وجديد وتكسري الدنيا، حفلة بعد حفلة وخلاص أهو الألبوم على أبواب، ومتأكد إنه هينجح نجاح غير عادي”.

واختتم بـ: "فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك ورجوعك بالقوة دي، وده اللي اتعودنا عليه منك طول السنين دي، أنا كدة كدة دايمًا موجود زي ما انتِ عارفة، وربنا يديم كل اللي بينا على خير، وآسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكِ بأي شكل.. أحب أشكر كمان جمهورك، أكيد اللي ما شُفتش منه غير كل خير وحب، شكرًا بجد من كل قلبي، طبعًا وأكيد شكر كبير لسيادة المستشار تركي آل الشيخ (أبو ناصر) على كم الدعم الكبير منه، بمجرد إنه شاف صورة رجوعك للإستوديو وقد إيه كان مهتم بشيرين، ومقدر قيمتك وتقديرك بشكل يليق بيكِ، صوت إحساس العرب وده مش غريب عليه، ودايمًا في ضهر كل الفنانين العرب كدا كدا، دي شهادة حق لازم تتقال".