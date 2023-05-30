نزار الفارس يكذب حورية فرغلي: عرضت عليكِ الجواز على الهواء وأنتِ وافقت (فيديو)

نزار الفارس، في أول تعليق له على تصريحات الفنانة حورية فرغلي ونفيها الخطوبة منه رد الإعلامي العراقي نزار الفارس على تصريحات الفنانة بشأن عدم خطوبتها عليه.

عمر حورية فرغلي

قال نزار الفارس: "اللي حصل أننا كنا في البرنامج وحورية كانت بتقول لي أنا كبرت في السن وعمليات التجميل ودا كله مش هيخلي حد يحبني ويتجوزني، ومستعدة أتجوز مرة تانية، فقلت لها لا طبعًا لو عرضت عليكِ الجواز دلوقتِ على الهواء تقبلي تتجوزيني، فرحت جدًّا وقالت موافقة، وقمنا رقصنا سوا وكنا المفروض هنتقابل تاني".

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خطوبة حورية فرغلي

وأضاف: “استغربت أما حورية فرغلي طلعت قالت أن خطوبتنا مش حقيقي واستغلني.. هي كانت منكسرة وبتقول ما حدش راضي يتجوزني قلت لها أنتِ فنانة جميلة وأنا عراقي وبطلب إيديك على الهواء ووافقت وقُمنا رقصنا واتصورنا وكانت فرحانة وسعيدة".

الفنانة حورية فرغلي

من جانبها نفت الفنانة حورية فرغلي خطوبتها على الإعلامي العراقي نزار الفارس، وهو الخبر الذي أعلنته المذيعة ريهام سعيد في برنامجها وقالت إن نزار الفارس خصها بهذا الخبر وبفيديو من الخطوبة.

وأجرت حورية فرغلي مداخلة هاتفية مع ريهام سعيد وقالت لها: إن هذا الخبر كاذب، مشيرة إلى أن نزار الفارس كان في منزلها لتصوير حلقة معها لبرنامجه.

وأضافت: رحبت به في منزلي ثم أخذ يصور فيديو لنا وأنا أرحب به، قائلة: "أنا ما اتخطبتش ليه ولا لأي رجل في الدنيا وسأقاضيه.. خطبني مين دا أنا أول مرة أشوفه امبارح، يمكن عمل كدا علشان يبقى تريند".

ريهام سعيد تعلن خطوبة حورية فرغلي

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت خطوبة الفنانة حورية فرغلي على الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وقالت ريهام سعيد خلال حلقة برنامجها على قناة الشمس إن نزار الفارس خصنا اليوم بهذا الخبر اللطيف.

وأضافت: أنا سعيدة جدًّا بهذا الخبر اللطيف، وسعيدة لـ حورية فرغلي التي كانت مرت بظروف كثيرة ليست جيدة، وهي إنسانة جميلة وتستحق كل الخير.

وعرضت ريهام سعيد فيديو خاص من خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.

وفي وقت سابق قالت الفنانة حورية فرغلي: "مريت بفترة صعبة للغاية بسبب مشكلة الأنف، وعملت 27 عملية جراحية في 8 سنين".



تجربة حورية فرغلي مع المرض

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري بقناة "دي إم سي": "طلعت من تجربة المرض متلخبطة وجالي اكتئاب حاد وكنت حاسة إني في منطقة سوداء".



دعم حورية فرغلي خلال فترة مرضها

وتابعت: "ازددت قوة بعد اللي حصل لي واللي كان معايا في كل خطوة كان أخويا وفي الأزمات مفيش أقرب من الأخوات هما عيلتنا".