اللقطات الأولى لحريق ماركت أوسكار بمنطقة التجمع الأول (فيديو)
تكافح قوات الحماية المدنية بالقاهرة، ألسنة اللهب إثر حريق ماركت أوسكار بمنطقة التجمع، وأصيب شخصين في الحريق.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى يستخدم سوبر ماركت أوسكار، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 10 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.
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