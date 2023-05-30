الثلاثاء 30 مايو 2023
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منوعات

عنوان الفجيعة، صور شاب جزائري يقيم بجوار قبر أمه تهز الوطن العربي، والسلطات تتدخل (صور)

شاب جزائري ينام بجوار
شاب جزائري ينام بجوار قبر والدته، فيتو

هزت صور لشاب جزائري تم تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، العالم العربي عامة والمجتمع الجزائي خاصة خاصة وأن الصور تظهر الشاب يأبى مغادرة المقابر، حيث تُدفن والدته هناك.

وقال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن الصور للشاب الذي يُدعى إسماعيل برابح، وهو ينام على بطنه إلى جوار مدفن والدته.

وادعى متداولو الصور بأن الشاب يعيش في حالة حزن شديدة منذ عامين، حينما توفيت والدته.

الشاب الجزائري، فيتو

الشاب المتداولة صوره هو من مواليد قصر باعبد الله ببلدية أولاد أحمد تيمي في ولاية أدار جنوب البلاد، بحسب ما نقلته "العربية".

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وجع تجاوز مفهوم اليتم والفراق

وقال صحفي جزائري عبر صفحته بفيس بوك: "إنه الوجع الذي تجاوز مفهوم اليتم والفراق ليحمل عنوان الفجيعة، هي قصة الفتى برابح الذي اختار أن يكون قبر أمه هو سكنه وسكينته التي تخفف عنه ألم الفراق والوداع".

وأضاف: "ما زال الفتى برابح المكلوم في أمه يتوسد قبرًا وينام بجواره حاضنًا وجعًا هو أمه، التي كانت كل حياته فغادرته قبرًا ليسكنها حضنًا بحثًا عما تحت التراب. لك الله يا ابن أمه".

الشاب يجلس بجوار والدته المتوفية، فيتو

وتابع: "ما أعظم الوجع ويا له من يُتم ذلك الذي تصبح فيه حياتك قبرًا. رحمة الله على الفتى وأمه فكلاهما ميت. فقط أم دفينة وولد يعيش فجيعة الفراق".

ومن جانبه كلف والي أدرار مديرة الصحة والسكان بتقديم المساعدة الطبية والنفسية لـ"برابح"، فيما نقلته فرق التضامن الوطني التابعة لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن إلى مؤسسة استشفائية.

وشخص المتخصصون حالة "برابح" وقدموا العلاج له، فيما يخضع الشاب لملاحظة طبيب للأمراض العقلية.

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