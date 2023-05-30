خبير تحكيمي يثير الجدل حول صحة هدف الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

الأهلي، أثار سمير عثمان الحكم الدولي السابق ومحلل فقرة التحكيم في شبكة قناة أون تايم سبورت، حالة من الجدل بشأن صحة الهدف الذي سجله حسين الشحات في مرمى سيراميكا كليوباترا في لقاء الفريقين الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي، في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

هدف مشكوك فيه

وأكد سمير عثمان في تصريحات لشاشة أون تايم سبورت، أنه وفقا لخطوط الـVAR التي رسمها حكم الفيديو وظهرت على الشاشة، فإن هدف الأهلي في مرمى سيراميكا غير صحيح، إلا أن سمير عثمان عاد ليؤكد أن خطوط التسلل التي ظهرت على الشاشة والتي رسمها حكم الفيديو لم ترسم بشكل صحيح وفقا لبروتوكول الـVAR وبالتالي سيكون من الصعب هنا الإقرار بصحة الهدف من عدمه.

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الأهلي يفوز على سيراميكا بهدف

فاز النادي الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1 / 0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2033.

أهداف مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

لم تشهد بداية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا هجمات خطرة على الحارسين، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في منتصف الملعب دون فرص محققة.

ثم بعد ذلك بدأ الأهلي في السيطرة على الكرة بينما تراجع سيراميكا كليوباترا للخلف ولعب على الهجمات المرتدة.

وتحصل محمود متولي على بطاقة صفراء بعد منعه هجمة مرتدة لسيراميكا.

الاهلي وسيراميكا،فيتو

وتحصل كهربا لاعب الأهلي على بطاقة صفراء في بداية المباراة بداعي التمثيل لأجل الحصول على ركلة جزاء أمام سيراميكا.

وأضاع كهربا فرصة محققة سددها فوق مرمى سيراميكا في الدقيقة 25 بعد اختراق رائع من حسين الشحات لدفاع سيراميكا.

وفي الدقيقة 39 كاد أليو ديانج أن يحرز الهدف الأول للأهلي عن طريق تصويبة قوية ولكن تحولت ركنية بعد ارتطامها بمدفاع سيراميكا.

وفي الدقيقة 50 انفرد صلاح محسن بمرمى الأهلي وحاول أن يسدد الكرة من فوق شوبير ولكن حارس الأهلي تصدى لها.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 60 بعد تسديدة قوية بقدمه اليمنى سكنت شباك محمد بسام، واحتسب الحكم الهدف بعد العودة للفار الذي أكد صحته.

وواصل الأهلي سيطرته على المباراة بعد تسجيل الهدف الأول وكاد أن يعزز الهدف في أكثر من فرصة، بينما هاجم سيراميكا مرمى الأحمر على استحياء، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي على سيراميكا بهدف نظيف.

الاهلي وسيراميكا،فيتو

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا



1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.