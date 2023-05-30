الثلاثاء 30 مايو 2023
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اقتصاد

آخر تحديث لسعر الذهب في الأسواق

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء داخل الأسواق. 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام  الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2663 جنيهًا.


سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2330 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 1997 جنيهًا.


سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1558 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18640 جنيهًا.

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أسعار الذهب اليوم 

أول مصفاة للذهب بمنطقة مرسى علم

وتناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة للذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

 

وأشار النائب محمد الجبلاوي، إلى أن إنشاء مصفاة ذهب لحماية ثروات مصر من النهب والسرقة، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية حول ضرورة الاهتمام بهذا الملف، مؤكدًا أن الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الذهب وحرصه على حمايته باعتباره ثروة قومية وظهر ذلك واضحا من خلال الإجراءات الرئاسية الأخيرة.

وأوضح النائب، أن إنشاء مصفاة الذهب في مصر لها أثر كبير في  الاقتصاد الوطني، لأنها من شأنها حماية المعدن الأصفر من الإهدار، لاسيما وأنه يتم إرساله خارج الدولة لتنقيته ودمغه وختمه.

وتساءل عضو مجلس النواب عن المسؤول في عدم وجود مصفاة الذهب خلال الفترة الماضية، موضحا أن هناك دراسة بالفعل تم إعدادها بالتكاليف، إلا أنها لم تنفذ حتى الآن.

 

أول مصفاة للذهب في مصر

وفي شهر ديسمبر الماضي، أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة تسعى لاستهداف أول مصفاة للذهب في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة ووزارة البترول جهزت دراسة متكاملة عن أول مصفاة ذهب معتمدة بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.


لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وأكد الوزير، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام عوض الله، السعي لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص الوطني للاستثمار في إنشاء أول مصافة دهب، بتكلفة تصل إلى 100 مليون دولار.

 

التكلفة المتوقعة لمشروع المصفاة تصل إلى 100 مليون دولار

وأوضح وزير البترول، أن التكلفة المتوقعة لمشروع المصفاة تصل إلى 100 مليون دولار، وتكلفة المرحلة الأولى منها 30 مليون دولار، مؤكدا أن الهدف من إنشاء هذه المصفاة هو تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب، وإكمال سلسلة القيمة لإنتاج المعدن الأصفر.
 

مصفاة الذهب

وقال الملا: الوزارة لم تبدأ في المشروع، موضحا أن العمل يتم حاليا على تأسيس شركة لإنشاء وإدارة مصفاة الذهب، وسيتم عرضها للمستثمرين للمشاركة.

وكشف وزير البترول، عن التطوير الهيكلي لقطاع التعدين ودعم هيئة التعدين للتعامل مع الشركات الأجنبية والاستثمارات الكبرى وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وليست خدمية لتتمكن من القيام بدورها وفك القيود وزيادة الصلاحيات.

كما كشف وزير البترول، عن تعاقدات مع 7 شركات عالمية للعمل لأول مرة في مصر، وشركات أجنبية للتنقيب عن الذهب

 

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