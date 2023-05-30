رئيس الوزراء الياباني يطرد نجله من منصب السكرتير التنفيذي بسبب صورة غير لائقة

نجل كيشيدا، قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، طرد نجله الأكبر شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي وسط انتقادات متزايدة بشأن صور غير لائقة التقطت في المقر الرسمي لرئيس الوزراء.

صورة شوتارو

ونشرت مجلة، الأسبوع الماضي، صورة شوتارو مع أقارب له بطريقة ينظر إليها على أنها غير محترمة، مما دفع الحكومة اليابانية إلى القول إن الصورة "تفتقر إلى الملاءمة".

وقال كيشيدا "بالطبع مسؤولية التعيين تقع على عاتقي. أنا آخذ الأمر على محمل الجد. أريد أن أؤدي واجباتي من خلال مواجهة التحديات التي لا يمكن تأجيلها والمضي قدما بعزم".

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شوتارو كيشيدا مصدر المشاكل لوالده

كان شوتارو كيشيدا مصدرًا متكررًا للمشاكل لرئيس الوزراء الياباني منذ أن تم اختياره لمنصب السكرتير التنفيذي.

وصرح رئيس الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض، كينتا إيزومي، للصحفيين يوم الإثنين، بأن "التعيين بحد ذاته عنصر قوي في التداخل بين المصالح العامة والخاصة... الاستقالة أمر طبيعي".

وقال رئيس حزب الابتكار الياباني المعارض، نوبويوكي بابا، إن نجل كيشيدا "كان يجب أن يتصرف بوعي يليق بمنصبه".

في يناير الماضي، تعرض شوتارو كيشيدا لانتقادات لخلطه بشكل غير لائق بين المصالح العامة والخاصة من خلال مرافقته لوالده في زيارات إلى دول أخرى.

ووردت معلومات أن نجل كيشيدا استخدم سيارة حكومية لزيارة المواقع السياحية الرئيسية والذهاب للتسوق في لندن وباريس وأوتاوا.