أخبار الاقتصاد اليوم، تراجع سعر جرام الذهب بالتعاملات المسائية، والبورصة تنتهي من تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب الآن، ننشر أسعار الذهب، اليوم الإثنين في ختام التعاملات حيث تراجعت الأسعار بقيمة تصل الى ٣٥ جنيها في الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2663 جنيهات.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2330 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 1997 جنيهًا.

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سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1558 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18640 جنيها

بكام سعر اليورو , ننشر سعر اليورو في مقابل الجنيه اليوم الاثنين حيث شهدت اسعار اليورو تراجعا في ختام التعاملات داخل البنك المركزي عن أسعار اليورو في بداية التعاملات اليوم الاثنين 29-5-2023.

وتراجع اليورو بواقع قرشين في عمليات الشراء والبيع علي شاشات البنك المركزي في ختام التعاملات اليوم.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.05 جنيه للشراء، و33.16 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، في ختام تعاملات اليوم الاثنين 29 مايو 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.09 جنيه للشراء، 38.22 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.14 جنيه للشراء، و34.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.99جنيه للشراء، و22.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.09 جنيه للشراء، و20.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.79 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.09 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.25 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.05 جنيه للشراء، و33.16 جنيه للبيع.

قال الدكتور علاء رزق أستاذ الاقتصاد ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية، إن أمريكا تحتاج إلى امتلاك أكثر من 50% من أدوات العالم إذا أرادت أن تكون هي المسيطرة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، مشيرا إلى أن الوضع العالمي لا يساعدها على ذلك، وهذا بجانب انخفاض ثروات الأسر الامريكية بنحو 12 تريليون دولار على الأقل، مع زيادة معدلات البطالة إلى 5% فقط، مع انكماش الاقتصاد الأمريكي بنصف نقطة مئوية تقريبا.

عواقب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هذا الأمر لا يخلو من صعوبة التنبؤ بعواقب التخلف عن سداد الديون الأمريكية، لأنها لم تتعرض لذلك من قبل إلا على مرات قليلة، منها ما حدث في عام 2011 من تخلف في السداد نتج عنه تأثير وحيد فقط، وهو خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ من قبل ستاندرد آند بورز.

معرض زهور الربيع، تسود في الفترة الأخيرة مغالاة غير اعتيادية بين الجزارين في أسعار اللحوم بالأسواق المصرية، حيث وصل الكيلو الواحد إلى 450 جنيهًا، ويتوقع البعض أن يكسر حاجز الـ500 في عيد الأضحى.

وحرصت “فيتو” على الذهاب في جولة ميدانية من داخل معرض زهور الربيع في دورته الـ 90 من بالمتحف الزراعي بالدقى لمعرفة أسعار وانواع اللحوم والبيض لدي منفذ وزارة الزراعة.

قال نادر ناصر، أحد الجزارين بمنفذ وزارة الزراعة بمعرض زهور الربيع إن سعر اللحم البلدي بـ225 جنيها للكيلو بينما يباع الضاني بـ 270جنيها للكيلو.

وأكد نادر ناصر أن اللحوم التي تباع في المنافذ تكون بلدي 100٪ حيث تربي وتعيش داخل مزارع الوزارة، مضيفًا انه يمكن لأي شخص بسهولة التفرقة بين اللحوم البلدي والسوداني حيث لا تختم اللحوم المستوردة بختم أحمر اللون الذي تمتاز به اللحوم المصرية.

وأشار ناصر إلى الفرق الكبير في الأسعار بين منتجات وزارة الزراعة والأسواق في الخارج، حيث قال:" اللحمة بتتباع برة بـ370 جنيها الفرق كبير طبعًا، والمشكلة انها هي هي نفس اللحمة".

أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية قد انتهت من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة وذلك تحت اسم "شركة تسويات لخدمات التقاص" برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه، وذلك بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.

وصرح الدكاني أنه تم عقد الجمعية التأسيسة للشركة واعتمدت تشكيل أول مجلس إدارة لها حيث يضم عددا من قامات وخبرات سوق المال رغبة من البورصة المصرية في إعطاء زخم قوي للشركة الجديدة لما تمثله من إضافة كبيرة ونوعية للبنية التحتية لسوق المال المصري.

ويرأس مجلس الإدارة الدكتور سامح الترجمان، ويضم في عضويته كل من السادة: ماجد شوقي، حنان عبد المجيد، ياسر الألايلي، داليا الباز، محمد أبو المجد، على أن يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خالد عامر.

وقال رئيس البورصة: أغلب السادة أعضاء المجلس من المستقلين ولم أنضم إلى المجلس تعزيزا لمفاهيم الحوكمة والشفافية وعدم تضارب المصالح وتأكيدا لاستقلالية الشركة.

وأضاف الدكاني أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البورصة لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة للسوق تناسب جميع فئات المستثمرين بما يعمل على زيادة كفاءة وعمق السوق ورفع مستويات سيولته، أخذا في الاعتبار الأهمية النوعية للمشتقات المالية حيث تتيح للمستثمر عدة مزايا من أهمها أنها آلية للتحوط من المخاطر المتعلقة بتغيرات الأسعار.

وتسعى شركة تسويات لخدمات التقاص إلى امتلاك البنية التحتية والتكنولوجية والمعرفية اللازمة التي تمكنها من تفعيل عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة على السلع، والتي تعد واحدة من فرص التوسع المستقبلية للشركة.