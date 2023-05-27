وزيرة التضامن في افتتاح معرض زهور الربيع: تقديم قروض ميسرة ومنح للمزارعين الصغار

أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها المشاركة في افتتاح معرض زهور الربيع الـ90 وخير مزارعنا لأهالينا.

وأكدت أن هناك تعاونا كبيرا وبناء مع وزارة الزراعة لأن معظم المستفيدين من خدمات التضامن هم سكان الريف والمزارع المصري وأشارت إلى أن التعاون بين الوزارتين يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتربية الدواجن والمواشي وخدمة المزارعين والمرأة الريفية بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت "القباج" أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية فإن الوزارة تقدم أيضا قروض ميسرة ومنح للمزارعين الصغار كما تسعى لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا

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من ناحيته قال اللواء أحمد راشد المحافظ الجيزة، أن هناك تنسيق كبير بين وزارة الزراعة والمحافظة من نجاح المعرض كما دعا مواطني المحافظة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مؤكدًا أن المعرض يشهد سنويًا زيادة كبيرة من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة.

ومن ناحيته قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة ان معرض زهور الربيع الذي تم افتتاحه اليوم مفتوح أمام الجمهور من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا ولمدة شهر



وأضاف عزوز أن معرض زهور الربيع، في نسخته 90 هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

و‏ افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت معرض زهور الربيع في دورته الـ 90، وذلك بمشاركة 200 عارض من منتجي نباتات الزينة والزهور والبساتين والأشجار والصبارات ومستلزمات الإنتاج والحدائق، بالإضافة إلى منافذ بيع السلع الغذائية ومعرض خير مزارعنا لأهالينا.