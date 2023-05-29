الإثنين 29 مايو 2023
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اقتصاد

تراجع سعر اليورو في ختام تعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

سعر اليورو،فيتو
سعر اليورو،فيتو

بكام سعر اليورو , ننشر سعر اليورو في مقابل الجنيه اليوم الاثنين حيث شهدت اسعار اليورو تراجعا في ختام التعاملات داخل البنك المركزي عن أسعار اليورو في بداية التعاملات اليوم الاثنين 29-5-2023.

وتراجع اليورو بواقع قرشين في عمليات الشراء والبيع علي شاشات البنك المركزي في ختام التعاملات اليوم.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.05 جنيه للشراء، و33.16 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، في ختام تعاملات اليوم الاثنين 29 مايو 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

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وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84  جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.09  جنيه للشراء، 38.22 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.14  جنيه للشراء، و34.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

 

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

 

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.99جنيه للشراء، و22.06 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.09 جنيه للشراء، و20.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.79 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.09 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.43 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع. 

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.25 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.35 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

وسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.05 جنيه للشراء، و33.16 جنيه للبيع.

 

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