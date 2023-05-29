الإثنين 29 مايو 2023
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اقتصاد

تعرف على أنواع وأسعار العسل الطبيعي بمعرض زهور الربيع (فيديو)

معرض زهور الربيع،
معرض زهور الربيع، فيتو

معرض زهور الربيع، ينتظر العديد من المواطنين كل عام معرض زهور الربيع ليقتطفوا أفضل أنواع العسل الطبيعي والذي قد يسبب الحيرة للبعض وهذا لتعدد الأنواع والألوان والطعم المختلفة.

وحرصت "فيتو" على الذهاب في جولة ميدانية بداخل معرض زهور الربيع في دورته ال90 من بالمتحف الزراعي بالدقى للتعرف على الأنواع والأسعار المختلفة للعسل الطبيعي.

 

 

ولذلك شرح مصطفى عامر أحد اصحاب شركات صناعة العسل والذي يشارك بمعرض زهور الربيع في دورته ال90  ل"فيتو" الأنواع المختلفة  للعسل الطبيعي.

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أنواع العسل الطبيعي بمعرض زهور الربيع


فقال مصطفى عامر إنه يوجد انواع المتعددة من العسل وتختلف في اللون والطعم بسبب الزهرة التي تتغذي عليها النحلة فهناك البرسيم والموالح ونباتات طبيعية وقطاعات ومكسرات وموز.

أسعار العسل الطبيعي بمعرض زهور الربيع

وأوضح مصطفي أن أسعار عسل البرسيم تبدء من ٩٠ جنيها للكيلو ولكن تقدم الشركات بمعرض زهور الربيع العديد من العروض بالأخص على عسل البرسيم حيث يباع ال٤ كيلو ب٣٠٠ جنيه بدلًا من ٣٦٠ جنيها.

بينما بلغ سعر كيلو عسل الموالح ١٥٠ جنيها ويلقي الموالح نصيبه كذلك من العروض حيث يباع ال٣ كيلو ب٣٠٠ جنيه وتضع معظم الشركات العديد من العروض على الموالح والبرسيم لانهم الأكثر إقبالًا بين المواطنين.

وكان سعر كيلو عسل النباتات الطبية ب٨٠ جنيها بينما بلغ عسل القطاعات ٤٥ لل٥٠٠ جرام وعسل المكسرات ب٦٠ جنيها


الإقبال على معرض زهور الربيع

وأكد مصطفي عامر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك بها في المعارض ولكنها تعد الأولى التي يكون بها في المتحف الزراعي.

وأضاف مصطفي أن الاقبال في اليومين الأوائل من معرض زهور الربيع كان جيد للغاية، مؤكدًا أن الحكم الصحيح على مدي إقبال المواطنين سيكون في نهاية الأسبوع الحالي ولكن الأيام الأولى كانت بشرة خير.

معرض زهور الربيع

ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمشرف على المعرض إن معرض زهور الربيع يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ويشارك فى افتتاحه بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة، وأن ابواب المعرض مفتوحة للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقى، لافتا إلى أن المعرض يشهد بيع شتلات أشجار خشبية ومثمرة بأسعار مخفضة، في إطار مباردة 100 مليون شجرة. التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سعر تذكرة دخول المتحف الزراعي

وأكد المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمشرف على المتحف الزراعي بالدقي أن أسعار الدخول إلى المعرض بتذكرة مقابل 10 جنيهات، ويفتح يوميا للجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، وأشاد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج مشددا على أن وزارة الزراعة تعمل إلى تحديث وتطوير صناعة الورود والزهور ونباتات الزينة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الأمر الي ينعكس على رفع القيمة المضافة للإنتاج للحصول على عائد أعلى وتسهيل أية عوائق أمام التصدير للمنافسة على المستوى الدولي خاصة إنها من الصناعات الواعدة. 

مياه الشرب بالجيزة تشارك في معرض زهور الربيع 2023 بدورته الـ 90

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