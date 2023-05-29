البورصة تنتهي من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة «تسويات»

أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية قد انتهت من إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة وذلك تحت اسم "شركة تسويات لخدمات التقاص" برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه، وذلك بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة.

وصرح الدكاني أنه تم عقد الجمعية التأسيسة للشركة واعتمدت تشكيل أول مجلس إدارة لها حيث يضم عددا من قامات وخبرات سوق المال رغبة من البورصة المصرية في إعطاء زخم قوي للشركة الجديدة لما تمثله من إضافة كبيرة ونوعية للبنية التحتية لسوق المال المصري.

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ويرأس مجلس الإدارة الدكتور سامح الترجمان، ويضم في عضويته كل من السادة: ماجد شوقي، حنان عبد المجيد، ياسر الألايلي، داليا الباز، محمد أبو المجد، على أن يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي خالد عامر.

وقال رئيس البورصة: أغلب السادة أعضاء المجلس من المستقلين ولم أنضم إلى المجلس تعزيزا لمفاهيم الحوكمة والشفافية وعدم تضارب المصالح وتأكيدا لاستقلالية الشركة.

وأضاف الدكاني أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البورصة لإضافة أدوات ومنتجات استثمارية جديدة للسوق تناسب جميع فئات المستثمرين بما يعمل على زيادة كفاءة وعمق السوق ورفع مستويات سيولته، أخذا في الاعتبار الأهمية النوعية للمشتقات المالية حيث تتيح للمستثمر عدة مزايا من أهمها أنها آلية للتحوط من المخاطر المتعلقة بتغيرات الأسعار.

وتسعى شركة تسويات لخدمات التقاص إلى امتلاك البنية التحتية والتكنولوجية والمعرفية اللازمة التي تمكنها من تفعيل عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة على السلع، والتي تعد واحدة من فرص التوسع المستقبلية للشركة.

أعضاء مجلس إدارة شركة تسويات لخدمات التقاص

سامح يوسف الترجمان

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركه Evolve Investments Holding

يشغل الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Evolve Investment Holding، ورئيس مجلس إدارة شركة Gold Net Trading، وقد شغل منصب عضو مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وأيضا منصب رئيس مجلس إدارة تنفيذي لشركة بلتون المالية القابضة، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ETPA Advisors في كندا متخصصة في تسهيل الاستثمار الاستراتيجي بين الشرق الأوسط وكندا (أمريكا الشمالية)، وهو أيضا مؤسس وشريك في مكتب الترجمان والخولي للمحاماة – مصر.

ولقد تقلد الدكتور الترجمان منصب مؤسس ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة أكت فاينانشال، ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2011، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أوبليسك للاستثمارات المالية من 2006 حتى 2010، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تمويل للتمويل العقاري من 2006 حتى 2008، ومنصب رئيس مجلس إدارة هيئة التمويل العقاري من 2004 حتى 2005، ومنصب رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية عام 1998 حتى 2004، وشغل عضوية مجلس إدارة في العديد من المؤسسات المالية منها صندوق الفرص العربية، وشركة عودة كابيتال لإدارة الأصول - السعودية عام 2007 حتى 2014، وشركة روبيكو الشرق الأوسط – البحرين عام 2007 حتى 2009، وبورصة دبي الدولية – دبي عام 2005 حتى 2008 وعضو النيابة العامة المصرية عام 1984 حتى 1997.

حصل الدكتور سامح الترجمان على درجة الدكتوراه في القانون عام 1997 من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في القانون عام 1990 من جامعة هارفرد في الولايات المتحدة، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1982.

ماجد شوقى،فيتو

ماجد شوقي

رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة كتاليست بارتنرز

تصل خبرة ماجد شوقي سوريال في مجالات الاستثمار وأسواق المال إلى نحو 30 عاما.

ساهم ماجد شوقي في تطوير أسواق المال والاستثمار في مصر، وأيضا في تطوير الإطار التنظيمي وإدخال مفاهيم ومبادئ حوكمة الشركات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للبورصة المصرية، وذلك فضلا عن خبرته الدولية مع المنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية في مجال أسواق المال، وشارك في صنع السياسات الاستثمارية الحكومية وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تشمل الخصخصة، وإدارة الديون الحكومية، والحوار المجتمعي الخاص بتلك السياسات، والعديد من المنتديات الاقتصادية والاستثمارية وجولات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما لعب دورا في عدد من عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة والخاصة، وهو يعد من رواد الأعمال بصفته مستثمر مؤسس في عدد من الشركات الناشئة في مجال اللوجيستيات والمواصلات والذكاء الاصطناعي في مصر وأوروبا.

يشغل ماجد شوقي منصب رئيس مجلس ادارة شركة كتاليست بارتنرز ونائب رئيس شركة سيكوانس لرأس المال المخاطر، وقد شغل ماجد شوقي منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بلتون المالية القابضة خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتي مارس ٢٠٢١ وذلك بعد أن شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لما يقرب من 4 سنوات والرئيس التنفيذي للمجموعة لمدة 3 سنوات منذ فبراير 2012.

خلال الفترة من يوليو 2005 حتى يوليو 2010 تم تعيينه رئيسا تنفيذيًا للبورصة المصرية بعد أن كان نائبًا للرئيس خلال الفترة 2004 -2005.

وخلال الفترة من 1994 حتى 2004، عمل كمستشار لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لتطوير سوق المال.

وقد لعب دورا أساسيًا منذ عام 2002 في تعزيز حوكمة الشركات والمسؤولية الإجتماعية للشركات. فعلى الصعيد الدولي كان عضوا في مجموعة الخبرة التي استعرضت مبادئ حوكمة الشركات واقترحت توصيات بالتعديلات على G20/OECD Principles of Corporate Governance التابعة لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أما على الصعيد الإقليمي فقد لعب دورا مع الأسواق العربية والأفريقية في عدد من القضايا لا سيما فيما يتعلق بقواعد السوق وإصلاحات الحوكمة، كما شارك في تأليف وصياغة أول قواعد مصرية لحوكمة الشركات في عام 2004، وفي عام 2009، ساهم في مبادرة البورصات المستدامة للأمم المتحدة.

ماجد شوقي حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد المالي من كلية الملكة مارى جامعة لندن بالمملكة المتحدة عام ١٩٩٧ وله عدد من الأبحاث في هذا المجال والتي تم نشر عدد منها في دوريات دولية وإقليمية، وذلك بالإضافة إلى عدد من المقالات باللغة العربية والإنجليزية التي تم نشرها في مختلف الصحف والمجلات.



داليا الباز

نائب رئيس البنك الأهلي المصري

داليا عبد الله الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1995 من كلية إدارة الأعمال / اقتصاد.

بدأت عملها المصرفي منذ عام 1995 في بنك باركليز مصر في التسويق الائتماني للشركات ليعهد إليها بعد ذلك رئاسة قطاع مخاطر التشغيل وانشاء قطاع الرقابة الداخلية بالبنك ومنصب مسئول الإلتزام (البديل) وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر والرقابة بالبنك، واشتركت في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في الأعمال المصرفية والإدارة ووضع ومتابعة الاستراتيجيات خلال فترة عملها ببنك باركليز مصر منذ عام 1995 وحتى عام 2008.

التحقت داليا للعمل بالبنك الأهلي المصري في ديسمبر 2008 ضمن فريق العمل الذي ساهم في تطوير أعمال البنك بتفعيل دور مجموعة مخاطر التشغيل ونشر ثقافة أعماله وإنشاء خطة المراكز البديلة لمزاولة الأعمال. ثم تم تكليفها بشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية وتقنية المعلومات منذ شهر ديسمبر 2015 وهي عضو اللجنة التنفيذية منذ عام 2016، حيث أشرفت على تطوير العمليات المصرفية ومركزيتها وعلى تطبيق حزمة البرمجيات المستحدثة بالبنك الأهلي المصري في إطار استراتيجية متكاملة لتكنولوجيا معلومات البنك وحصوله على شهادات متعددة لحماية بيانات عملائه.

و في سبتمبر 2017 تم تكليفها بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة لتشرف على قطاعات المخاطر والعمليات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية وإدارة مشروعات تحديث البنك وإجراءات التشغيل المعيارية وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة وتنفيذ ومتابعة الائتمان والاستعلامات.

وداليا الباز عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في العديد من الشركات وقد تم تعيينها كرئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتمويل والخدمات والمدفوعات الإلكترونية القابضة في أغسطس 2020



ياسر الألايلي

عضو منتدب - شركة مصر لنشر المعلومات

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر لنشر المعلومات (EGID) منذ نوفمبر ٢٠١٩، وهو يتمتع بخبرة واسعة ونجاح وتقدير كبيرين في الأعمال التجارية حيث ساهم بشكل إيجابي في تطوير أداء الشركة أثناء توليه منصب نائب الرئيس منذ مارس ٢٠١٩.

يمتلك الألايلي خبرة مهنية تبلغ ٣٥ عاما في مجالات تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات، وشغل عدة مناصب مثل مساعد وزير التضامن الاجتماعي لتكنولوجيا المعلومات، وكان مستشارا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون قطاع نظم المعلومات، بالإضافة إلى مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية.

حنان عبد المجيد

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kamelizer

حنان عبد المجيد، رمز من رموز عالم التكنولوجيا والإنترنت في الشرق الأوسط، تقود مشروع Kamelizer، وهو مشروع مقره القاهرة يهدف إلى دعم الشركات الناشئة، والاستفادة من خبرتها التي تزيد عن 25 عامًا في مجال التكنولوجيا.

شغلت حنان منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ventures Telecom Orascom المعروفة أيضا باسم Ventures OT، والرئيس التنفيذي لشركة Development LINK لتطوير البرمجيات المنفصلة من شركة LINKdotNET التي انضمت إليها في عام 1996 كرئيسة تنفيذية، حيث ساهمت بشكل كبير في نجاح الشركة ونموها، وأيضا شغلت في الفترة من 2017 - 2019منصب نائب الرئيس للابتكار في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

أدت هذه الخبرات جنبًا إلى جنب مع الرغبة في الحفاظ على المواهب وتنميتها إلى مشاركتها في إنشاء مجتمعات أعمال ومشاريع مختلفة تعزز المواهب المصرية المتنامية، بالإضافة إلى إلهام المطورين الشباب وتعزيز تبادل المعرفة خارج نطاق الأعمال.

خالد عامر

مساعد رئيس البورصة والمشرف على المكتب الفني

خالد عامر هو رائد أعمال يتمتع بخبرة كبيرة في تكنولوجيا نظم المعلومات والخدمات المالية وعمليات سوق المشتقات. وهو حاصل على درجة الماجستير في علوم تكنولوجيا نظم المعلومات من جامعة ميدلسيكس.

يشغل خالد حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة EGIT للخدمات الفنية وعضو مجلس إدارة في بورصة السلع المصرية، ولديه معرفة وخبرة استثنائية. وطيلة حياته المهنية، أظهر صفات قيادية استثنائية ساهمت بشكل كبير في تحقيق النمو عبر مختلف المنظمات.

محمد أبو المجد

المدير التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي بالبورصة المصرية

يتمتع السيد محمد أبو المجد بأكثر من ثمانية عشر عامًا من الخبرة المهنية في مجال أسواق المال، والتمويل والمحاسبة، وتمويل الشركات، والتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، مصحوبة بخلفية علمية قوية.

تم تعيين السيد أبو المجد مديرًا تنفيذيًا للتخطيط الاستراتيجي بالبورصة المصرية في سبتمبر 2023، إلى جانب ذلك، شغل السيد أبو المجد عضوية مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات، ومجلس إدارة شركة البورصة القابضة لتنمية الأسواق المالية، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، وتم تعيينه مؤخرًا كعضو مجلس إدارة في "شركة تسوية لخدمات التقاص".

قبل ذلك، كان يشغل منصب مدير التخطيط والموازنة في البورصة المصرية، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) في الأسواق المالية، ويعد حاليا الدكتوراه في إدارة الأعمال (DBA).

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