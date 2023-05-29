خبير اقتصادي يكشف عواقب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

قال الدكتور علاء رزق أستاذ الاقتصاد ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية الاقتصادية، إن أمريكا تحتاج إلى امتلاك أكثر من 50% من أدوات العالم إذا أرادت أن تكون هي المسيطرة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، مشيرا إلى أن الوضع العالمي لا يساعدها على ذلك، وهذا بجانب انخفاض ثروات الأسر الامريكية بنحو 12 تريليون دولار على الأقل، مع زيادة معدلات البطالة إلى 5% فقط، مع انكماش الاقتصاد الأمريكي بنصف نقطة مئوية تقريبا.

عواقب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن هذا الأمر لا يخلو من صعوبة التنبؤ بعواقب التخلف عن سداد الديون الأمريكية، لأنها لم تتعرض لذلك من قبل إلا على مرات قليلة، منها ما حدث في عام 2011 من تخلف في السداد نتج عنه تأثير وحيد فقط، وهو خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA إلى AA+ من قبل ستاندرد آند بورز.

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الدولار الأمريكي، فيتو

وأشار إلى أنه من المتوقع اليوم أن يكون رد الفعل مختلف إلى حد كبير، نتيجة توقع خسارة سوق الاسهم للكثير من قيمتها وتعزيز احتمالات الركود وتقويض مكانة الدولار في النظام العالمي، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الاقتراض وخسائر وظائف كثيرة.

دول مجموعة السبع تهدد الاقتصاد الأمريكي

وأكد أن المكاسب التي حققتها دول مجموعة السبع الصناعية، قد تهدد الاقتصاد الأمريكي، نتيجة عدم قدرة الولايات المتحدة على سداد التزاماتها، مضيفا أن تكاليف الإسكان في أمريكا سوف تزداد بنسبة 22% على الأقل، مع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وانخفاض مبيعات المنازل القائمة بنحو 23%، ووجود معاشات تعاقدية تقدر بنحو 5 مليارات دولار في الأسبوع، ومتوسط 1827 دولار شهريا كمساهمات من الإدارة الأمريكية للمواطن.

وتابع: كما أن هناك تأثرا غير مباشر للدعم المقدم لقدامى المحاربين وأسر الناجين، وهي تمثل أحد أهم الأبعاد الاجتماعية للسياسة الاجتماعية الامريكية، والتي أن تقدمت فسوف تؤدي إلى تعظيم الدور السياسي والأمني داخليا وخارجيا للولايات المتحدة، وهو أمر قد يبدو مرتبطا بتأثر كثير من الدول التي تمتلك سندات خزانة امريكية، مثل اليابان والصين والمملكة المتحدة.

وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي، سوف يفقد مصداقيته في حالة عدم قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها المستحقة عليها، مع زيادة احتمال وجود ركود اقتصادي وتأثر سمعة واشنطن الدولية.