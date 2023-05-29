أسعار منتجات وزارة الزراعة بمعرض زهور الربيع بالدقي (فيديو)

معرض زهور الربيع، تسود في الفترة الأخيرة مغالاة غير اعتيادية بين الجزارين في أسعار اللحوم بالأسواق المصرية، حيث وصل الكيلو الواحد إلى 450 جنيهًا، ويتوقع البعض أن يكسر حاجز الـ500 في عيد الأضحى.

ارتفاع أسعار اللحوم دفع المواطنين للبحث عن الأماكن التي توفر اللحوم البلدي ولكن بأسعار معقولة وفي المتناول ليحصلوا منها على احتياجاتهم من البروتين سواء لحوم أو البيض أو الدواجن، وتمثلت هذه الأماكن في وزارة الزراعة التي تعرض منتجاتها في معرض زهور الربيع لعام 2023.

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وحرصت “فيتو” على الذهاب في جولة ميدانية من داخل معرض زهور الربيع في دورته الـ 90 من بالمتحف الزراعي بالدقى لمعرفة أسعار وانواع اللحوم والبيض لدي منفذ وزارة الزراعة.

أسعار اللحوم بمنفذ وزارة الزراعة بمعرض زهور الربيع

قال نادر ناصر، أحد الجزارين بمنفذ وزارة الزراعة بمعرض زهور الربيع إن سعر اللحم البلدي بـ225 جنيها للكيلو بينما يباع الضاني بـ 270جنيها للكيلو.

وأكد نادر ناصر أن اللحوم التي تباع في المنافذ تكون بلدي 100٪ حيث تربي وتعيش داخل مزارع الوزارة، مضيفًا انه يمكن لأي شخص بسهولة التفرقة بين اللحوم البلدي والسوداني حيث لا تختم اللحوم المستوردة بختم أحمر اللون الذي تمتاز به اللحوم المصرية.

وأشار ناصر إلى الفرق الكبير في الأسعار بين منتجات وزارة الزراعة والأسواق في الخارج، حيث قال:" اللحمة بتتباع برة بـ370 جنيها الفرق كبير طبعًا، والمشكلة انها هي هي نفس اللحمة".

أسعار الدواجن والبيض بمنفذ وزارة الزراعة بمعرض زهور الربيع

ورصدت كاميرا "فيتو" أسعار الدواجن بمنفذ وزارة الزراعة بمعرض زهور الربيع حيث سجل 800 جرام فراخ فيليه 135 جنيها والدجاجة الكاملة 95 جنيها للكيلو حسب الوزن والكبد والقوانص 45 جنيها للـ500 جرام.

وبلغ السمان ٨٠ جنيها للكيلو والبط ١٠٥ جنيهات للكيلو والأرانب 175 جنيها للكيلو بينما سجل كيلو أوارك رومي 130 جنيها للكيلو والفيليه الرومي 280 جنيها للكيلو.

هذا كما سجلت كرتونة البيض الأحمر 90 جنيها.



الإقبال على منافذ وزارة الزراعة بمعرض زهور الربيع

وأوضح نادر أن الإقبال كان جيد جدا في الأيام الأولى من معرض زهور الربيع، مؤكدًا على احتشاد المواطنين لشراء اللحوم من المنفذ منذ اليوم الأول.

معرض زهور الربيع

ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمشرف على المعرض إن معرض زهور الربيع يقام تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ويشارك فى افتتاحه بعض الوزراء والمحافظين والسفراء العرب والأجانب بالقاهرة، وأن ابواب المعرض مفتوحة للجمهور يوميا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقى، لافتا إلى أن المعرض يشهد بيع شتلات أشجار خشبية ومثمرة بأسعار مخفضة، في إطار مباردة 100 مليون شجرة. التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سعر تذكرة دخول المتحف الزراعي

وأكد المهندس محمود فوزي رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمشرف على المتحف الزراعي بالدقي أن أسعار الدخول إلى المعرض بتذكرة مقابل 10 جنيهات، ويفتح يوميا للجمهور من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.

وتفقد وزير الزراعة ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة، وأشاد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج مشددا على أن وزارة الزراعة تعمل إلى تحديث وتطوير صناعة الورود والزهور ونباتات الزينة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، الأمر الي ينعكس على رفع القيمة المضافة للإنتاج للحصول على عائد أعلى وتسهيل أية عوائق أمام التصدير للمنافسة على المستوى الدولي خاصة إنها من الصناعات الواعدة.

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