أخبار الرياضة اليوم، حصاد الدوري الإنجليزي بعد انتهاء المسابقة.. آخر تطورات إصابة حمدي فتحي.. وفيتوريا يختار 7 محترفين لمعسكر منتخب مصر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية الكثير من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نشرها القسم الرياضي في «فيتو»، وجاءت كالتالي:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، والمباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

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الدوري الانجليزي، أسدل الستار اليوم على مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن حصاد الدوري الإنجليزي الممتاز:

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حالة حمدي فتحي لاعب الفريق مطمئنة، بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، مشيرا إلى أن اللاعب سوف يخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد المقرر لها يوم 4 يونيو الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الدوري الإنجليزي، اختتم الدولي المصري محمد صلاح، موسمه مع فريقه ليفربول الإنجليزي بعد ما خاض الريدز آخر مباراة له في الموسم مساء اليوم أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن أرقام محمد صلاح مع ليفربول في موسم 2022 / 2023.

فاز إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 36 هدفا.

الدوري الإنجليزي، تعادل ليفربول مع ساوثهامبتون بنتيجة 4- 4 في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سينت ماري في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز نادي اتحاد العاصمة الجزائري على نظيره يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الوطني مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

منتخب مصر، أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قبل قليل، أسماء اللاعبين المحترفين، الذين تم استدعائهم للانتظام في معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهة غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2023”.

حساب كأس العالم، أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في رسالة بمستوى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حكام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، وضمت القائمة من مصر كلا من محمود ناجي حكم ساحة، سامي هلهل حكم مساعد، ومحمود عاشور حكم فيديو.

شهدت مسابقات الدوريات في مختلف بلاد العالم عودة بطل غائب منذ عدة سنوات لمنصة التتويج، وهو ما حدث في الدوري السعودي للمحترفين أيضًا عقب تتويج فريق اتحاد جدة.