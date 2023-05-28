الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

الحساب الرسمي لكأس العالم: محمد الشناوي من أفضل من أنجبت الكرة العربية (فيديو)

محمد الشناوي، فيتو
محمد الشناوي، فيتو

حساب كأس العالم، أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في رسالة بمستوي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني.

محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عبر تويتر فيديو لبعض مباريات الشناوي، وعلق عليها قائلا "محمد الشناوي أثبت مرارًا أنه من خيرة ما أنجبت الكرة العربية في السنوات الأخيرة"

 

وكشفت مصادر داخل الأهلي كواليس تجهيز محمد الشناوي حارس مرمي الفريق للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم ٤ يونيو القادم. 

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وقالت: الشناوي تدرب على فترتين صباحا ومساء، من أجل ضمان اللحاق بمباراة الوداد المغربي. 

وأوضحت أن الشناوي حصل على حقن بلازما من أجل تسريع عملية تجهيزه لنهائي دوري الأبطال الأفريقي. 

استقر النادي الأهلي على قرار إعارة حمزة علاء حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نهاية الموسم الحالي. 

وقالت مصادر إن هناك قرارا بإعارة حمزة علاء نهاية الموسم لاكسابه فرصة المشاركة في المباريات. 

 

حمزة علاء حارس مرمي الأهلي 

وأوضحت أن هناك رغبة في منح اللاعب فرصة التواجد مع أحد أندية الدوري الممتاز الموسم القادم بعد تخطيه سن التواجد في دوري الشباب. 

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث أزمة غياب حمدي فتحي لاعب الفريق عن مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا يوم الاحد القادم. 

وتأكد غياب حمدي فتحي عن ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية. 

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم ٧ يونيو القادم بشكل مبدئي للسفر إلي المغرب استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا يوم ١١ يونيو المقبل. 

ويواجه الأهلي الوداد المغربي ذهابا في ستاد القاهرة يوم ٤ يونيو القادم. 

وقالت مصادر داخل الأهلي إن هناك محاولات من أجل تجهيز حمدي فتحي لاعب الفريق لمباراة العودة أمام الوداد المغربي في المغرب يوم ١١ يونيو المقبل. 

وأضافت: فرص اللاعب في اللحاق بنهائي دوري أبطال أفريقيا سواء ذهابا أو ايابا تبدو صعبة حيث يعاني من مزق في العضلة الخلفية تعرض له في التدريبات الأخيرة. 

وأوضحت: حمدي فتحي خارج مباراة الذهاب أمام الوداد رسميا ولكن هناك محاولات لتجهيزه لمباراة العودة ولكن يبقي الأمر بعيد بنسبة كبيرة. 

ويعقد خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماع جديد يحسم عدد الحضور الجماهيري الرسمي لنهائي دوري الابطال الإفريقي بين الأهلي والوداد المغربي المحدد له يوم ٤ يونيو القادم علي ستاد القاهرة. 

وعلمت فيتو أن الأهلي يواصل اتصالاته للحصول على السعة الكاملة في نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي أو علي الأقل ٥٢ ألف مشجع كما حدث أمام الرجاء المغربي. 

وقالت مصادر إن الأهلي لديه رغبه في الحصول على السعة الكاملة خاصة بعد أن شهدت الساعات الماضية الحصول علي موافقات بحضور ؛٢٠ الف مشجع فقط. 

وشهدت هذه الساعات اتصالات رفيعة المستوي من جانب إدارة الأهلي للحصول على الموافقة الأمنية للسعة الكاملة للجماهير في مباراة ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا. 

يضع الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللمسات الأخيرة علي إجراءات السفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا يوم ١١ يونيو المقبل. 

وعلمت فيتو أن الأهلي بدأ مبكرا إنهاء كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي المغرب حيث  يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني البعثة إلي الدار البيضاء من أجل الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق. 

وسادت حالة من الارتياح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر بعد إعلان جاهزية محمد الشناوي لنهائي دوري الأبطال الإفريقي. 

وقالت مصادر داخل الأهلي إن كولر تسلم تقريرا طبيا بشأن جاهزية محمد الشناوي وأكد إن اللاعب لعب دور كبير في تجهيز نفسه للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد إصابته مؤخرا في عضلة السمانة. 

ويخضع حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاشعة اليوم الأحد من أجل تحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية والمباريات. 

وتعرض لاعب الأهلي لمزق عضلي سيبعده عن مباراة سيراميكا كليوباترا غدا بالإضافة إلي ذهاب نهائي دوري ابطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم ٤ يونيو القادم. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته اليوم لخوض مباراة  سيراميكا كليوباترا  غد الإثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

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