الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

فيتوريا يختار 7 محترفين لمواجهتي منتخب مصر أمام غينيا وجنوب السودان

روي فيتوريا يعلن
روي فيتوريا يعلن أسماء المحترفين إستعدادا لغينيا، فيتو

منتخب مصر، أعلن  الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023"، والمباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.
وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد وعمر مرموش وأحمد حمدي وسام مرسي.

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ومن المقرر، أن يعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المحليين في الاسبوع الأول من يونيو المقبل 

موعد معسكر منتخب مصر

 وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر الفراعنة سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

الإصابات تضرب عناصر منتخب مصر

ويعاني منتخب مصر خلال معسكر يونيو المقبل غياب العديد من عناصره الأساسية من المحترفين بسبب الإصابة، أبرزهم طارق حامد المحترف بصفوف اتحاد جدة وإمام عاشور لاعب ميتلاند الدانماركي وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي.

كما يفتقد منتخب مصر غياب محمود الونش مدافع الزمالك الذي عاودته الإصابة مجددا بقطع في الرباط الصليبي.

محترفي منتخب مصر، فيتو

موقف محمد النني من معسكر الفراعنة

ومن بين اللاعبين العائدين من الإصابة محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي الذي يغيب عن صفوف فريقه منذ عدة أشهر بسبب إجرائه جراحة في الركبة، حتى أن اللاعب غاب عن معسكر الفراعنة الأخير في شهر مارس الماضي، والذي تخلله مباراتي مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا.

وعلى الرغم من تعافي محمد النني من الإصابة منذ فترة فإنه لا يزال في مرحلة التأهيل، ولم يتمكن حتى الأن في المشاركة في تدريبات الجماعية، لذلك فإن موقفه من الانضمام إلى معسكر الفراعنة الشهر المقبل يكتنفه الغموض.

 لذلك استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا على استدعاء اللاعب لمعسكر الفراعنة المقبل، وإخضاع اللاعب للفحص الطبي بمعرفة طبيب المنتخب محمد أبو العلا، لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في المباريات، واستمراره في المعسكر من عدمه.

 

موعد مباراة مصر وغينيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار. 

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.

 

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر: 9 نقاط

2- غينيا: 9 نقاط

3- مالاوي: 3 نقاط

4- إثيوبيا: 3 نقاط 

وسيكون منتخبا مصر وغينيا كل منهما في حاجة إلى نقطة واحدة في هذه المواجهة، لضمان تأهلهما معا إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار، حيث سيرتفع رصيد كل منهما إلى 10 نقاط  .

 

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