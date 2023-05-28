هالاند يفوز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي، ودي بروين الأكثر صناعة للأهداف

فاز إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 36 هدفا.

فيما فاز البلجيكي كيفين دي بروين لاعب السيتي بجائزة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 16 تمريرة حاسمة في الموسم الحالي.

وتربع هالاند مهاجم مانشستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023

1- هالاند لاعب مانشستر سيتي: 36 هدفا

2- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير: 30 هدفا

3- ايفان توني لاعب برينتفورد : 20 هدفا

4- محمد صلاح لاعب ليفربول: 19 هدفا

5- كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد : 18 هدفا

6- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد: 17 هدفا



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هداف الدوري الإنجليزي 2023، هالاند يتربع على صدارة الهدافين، فيتو

إيرلينج هالاند

وكان النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، حصل على جائزة جديدة، في الدوري الإنجليزي الممتاز

وأعلنت رابطة البريميرليج على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حصول هالاند على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي.

ونجح المهاجم النرويجي حتى الآن في تسجيل 36 هدفا على مدار 37 مباراة، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع ناديه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وساهم هالاند في حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال.

وكان المهاجم النرويجي، هالاتد البالغ من العمر 22 عامًا، حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

خسر مانشستر سيتي بهدف نظيف أمام برينتفورد في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب ولكن نجح برينتفورد في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة 85.

وتوج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022 -2023.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: ووكر، لابورت، آكي، جوميز، لويس.

خط الوسط: فيليبس، بالمر، فودين، محرز.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز.