هداف الدوري الانجليزي 2023، هالاند يتربع على صدارة الهدافين

هداف الدوري الإنجليزي 2023، يتربع هالاند مهاجم مانشستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023 قبل ختام مباريات الدوري اليوم الأحد.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2023

1- هالاند لاعب مانشستر سيتي: 36 هدفا

2- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير: 28 هدفا

3- ايفان توني لاعب برينتفورد : 20 هدفا

4- محمد صلاح لاعب ليفربول: 19 هدفا

5- كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد : 18 هدفا

6- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد: 17 هدفا

7- جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال: 15 هدفا

7- مارتن اوديجارد لاعب آرسنال : 15 هدفا

8- الكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام: 14 هدفا

8- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا: 14 هدفا

9- بوكايو ساكا لاعب آرسنال: 13 هدفا

9- رودريجو لاعب ليدز يونايتد: 13 هدفا

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هداف الدوري الإنجليزي 2023، هالاند يتربع على صدارة الهدافين، فيتو

ويسدل الستار اليوم الأحد على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “ البريميرليج” بلقاءات الجولة الـ 38 والأخيرة.

وتنطلق مباريات اليوم في الدوري الانجليزي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع المباريات عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة بالشرق الأوسط.



مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد برايتون

إيفرتون ضد بورنموث

ليدز ضد توتنهام

برينتفورد ضد مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد ضد فولهام

تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد

ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد

أرسنال ضد وولفرهامبتون

ساوثهامبتون ضد ليفربول

كريستال بالاس ضد نونتينجهام فورست

ترتيب الدوري الانجليزي

1- مانشستر سيتي 89 نقطة

2- آرسنال 81 نقطة

3- مانشستر يونايتد 72 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 70 نقطة

5- ليفربول 66 نقطة

6- برايتون 62 نقطة

7- أستون فيلا 58 نقطة

8- توتنهام هوتسبير 57 نقطة

9- برينتفورد 56 نقطة

10- فولهام 52 نقطة

11- كريستال بالاس 44 نقطة

12- تشيلسي 43 نقطة

13- وولفرهامبتون 41 نقطة

14- وست هام يونايتد 40 نقطة

15- بورنموث 39 نقطة

16- نوتينجهام فورست 37 نقطة

17- إيفرتون 33 نقطة

18- ليستر سيتي 31 نقطة

19- ليدز يونايتد 31 نقطة

20- ساوثهامبتون 24 نقطة

هالاند

حصل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على جائزة جديدة، في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الأخيرة.



وأعلنت رابطة البريميرليج على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حصول هالاند على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي.

ونجح المهاجم النرويجي حتى الآن في تسجيل 36 هدفا على مدار 37 مباراة، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع ناديه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وساهم هالاند في حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال.

وكان المهاجم النرويجي، هالاتد البالغ من العمر 22 عامًا، حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.