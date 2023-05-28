الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

كل ما تريد معرفته عن حصاد الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

حصاد الدوري الإنجليزي
حصاد الدوري الإنجليزي الممتاز، فيتو

الدوري الانجليزي، أسدل الستار اليوم على مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض تقريرا عن حصاد الدوري الإنجليزي الممتاز:

حصاد الدوري الإنجليزي 2023

  • البطل: مانشستر سيتي
  • الهداف: إيرلينج هالاند (36) هدف
  • القفاز الذهبي: ديفيد دي خيا (17) كلين شيت
  • الأكثر صناعة للأهداف: كيفين دي بروين (16) أسيست
  • تأهل إلى دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي - آرسنال - مان يونايتد - نيوكاسل
  • تأهل إلى الدوري الأوروبي: ليفربول - برايتون
  • تأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي: أستون فيلا
  • هبط للتشامبيونشيب: ساوثهامبتون - ليستر سيتي - ليدز يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

1- مانشستر سيتي: 89 نقطة
2-آرسنال : 84 نقطة
3- مانشستر يونايتد  : 75 نقطة
4- نيوكاسل يونايتد  :71 نقطة
5- ليفربول  : 67 نقطة
6- برايتون  : 62 نقطة
7- أستون فيلا  : 61 نقطة
8- توتنهام هوتسبير  : 60 نقطة
9- برينتفورد  : 59 نقطة
10- فولهام  : 52 نقطة
11- كريستال بالاس  : 45 نقطة
12- تشيلسي  : 44 نقطة
13- وولفرهامبتون  : 41 نقطة
14- وست هام يونايتد  : 40 نقطة
15- بورنموث  : 39 نقطة
16- نوتينجهام فورست  : 38 نقطة
17- إيفرتون  : 36 نقطة
18- ليستر سيتي  : 34 نقطة
19- ليدز يونايتد  : 31 نقطة
20- ساوثهامبتون  :25 نقطة 
 

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

هداف الدوري الانجليزي، توج هالاند بجائزة الحذاء الذهبي “هداف الدوري الانجليزي” في موسمه الأول رفقة مانشستر سيتي برصيد 36 هدفا.

هداف الدوري الانجليزي

1- إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي: 36 هدفا 
2- هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 30
3- ايفان توني لاعب  برينتفورد 20
4- محمد صلاح لاعب ليفربول 19
5- كاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 18
6- ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 17
7- مارتن اوديجارد لاعب آرسنال 15
7- أولي واتكينز لاعب أستون فيلا 15
7- جابرييل مارتينيلي  لاعب آرسنال 15
8- بوكايو ساكا لاعب آرسنال 14
8- الكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام 14

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هالاند 


حصل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على جائزة جديدة، في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الأخيرة.
 

وأعلنت رابطة البريميرليج على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حصول هالاند على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي.

ونجح المهاجم النرويجي حتى الآن في تسجيل 36 هدفا على مدار 37 مباراة، كما قدم 8 تمريرات حاسمة مع ناديه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وساهم هالاند  في حسم مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد منافسة شرسة مع فريق آرسنال.

وكان المهاجم النرويجي، هالاند  البالغ من العمر 22 عامًا، حصل أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي، من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا.

وخسر مانشستر سيتي بهدف نظيف أمام برينتفورد في ختام الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب ولكن نجح برينتفورد في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق إيثان بينوك في الدقيقة 85.

وتوج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022 -2023، قبل ختام مباريات الدوري اليوم الأحد

 

وتحدد آخر فريقين هابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، عقب انتهاء مباريات الجولة 38 والأخيرة.
 

كان ساوثهامبتون أول الهابطين إلى الشامبيونشيب، في ظل احتلاله المركز الأخير، ولحق به اليوم ليدز يونايتد وليستر سيتي.

و نجح إيفرتون في البقاء ضمن صفوف الكبار بفوزه على بورنموث (1-0)، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع عشر.

ومن جانبه، تلقى ليدز هزيمة مرة على ملعبه أمام توتنهام، بنتيجة 4-1، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة، في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

أما ليستر سيتي فرغم فوزه على وست هام 2-1، إلا أنه احتل المركز الثامن عشر، برصيد 34 نقطة.

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الدوري الإنجليزي 2023 الدوري الانجليزي مانشستر سيتي أرسنال هالاند

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