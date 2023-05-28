الأحد 28 مايو 2023
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رياضة

على رأسهم برشلونة ونابولي واتحاد جدة، عودة الأبطال للتتويج بالدوري بعد غياب طويل

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

شهدت مسابقات الدوريات في مختلف بلاد العالم عودة بطل غائب منذ عدة سنوات لمنصة التتويج، وهو ما حدث في الدوري السعودي للمحترفين أيضًا عقب تتويج فريق اتحاد جدة.

تتويج اتحاد جدة بعد غياب منذ 2009

وفاز اتحاد جدة بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2008-2009 بعد انتصاره على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء أمس السبت.

وغاب النمور عن سجل الفائزين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لـ 14 عامًا، وتحديدًا منذ أولى مواسم دوري المحترفين.

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اتحاد جدة 

وتواجد 4 لاعبين من الاتحاد في التشكيل المثالي للجولة 29، مع لاعبين اثنين من الباطن ومثلهما من الهلال، ولاعب واحد من كل من التعاون والوحدة والرائد.

ووفقا لشبكة سوفا سكور المختصة بالإحصائيات، جاء تشكيل الجولة كالتالي:

حارس المرمى: مشعل حريس (الباطن).

الدفاع: أحمد حجازي (الاتحاد)، محمد سالم (الرائد)، أحمد شراحيلي (الاتحاد).

الوسط: سعود عبد الحميد (الهلال)، سيباستيان بيدروزا (الباطن)، فيصل فجر (الوحدة)، رومارينيو (الاتحاد).

الهجوم: محمد القحطاني (الهلال)، لياندر تاوامبا (التعاون)، إيجور كورونادو (الاتحاد).

عودة برشلونة للفوز بالليجا بعد غياب 4 سنوات 

وفي إسبانيا، فاز برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الليجا، بعد غياب 4 سنوات، إذ حصد آخر بطولاته في موسم 2018-2019.

برشلونة 

بنفيكا يعود للتتويج

ونجح فريق بنفيكا في استعادة درع الدوري البرتغالي مجددًا عقب تتويجين لفريق بورتو وآخر لسبورتنج لشبونة بالدوري في آخر 3 مواسم.

تتويج نابولي بعد غياب 33 عاما 

ويعد نابولي الإيطالي هو صاحب الغياب الأكبر عن بطولة الدوري في القارة الأوروبية العجوز بـ 33 عامًا.

وأنهت ثنائية النيجيري فيكتور أوسيمين والجورجي كفاراتسخيليا صيامًا دوريًا منذ عهد الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا الذي منح نابولي لقبه الأخير في الدوري الإيطالي في أوائل تسعينات القرن الماضي. 

نابولي 

فينورد يتوج بعد غياب 6 سنوات 

وبالاتجاه شمالًا إلى مدينة روتردام الهولندية، نجح فريقها فينورد في الفوز بـ "إريديفيزي" بعد غياب 6 أعوام وتحديدًا منذ موسم 2016-2017.

 

فينورد 

الأهلي الإماراتي يحصد اللقب بعد غياب 7 أعوام 

وعلى الصعيد العربي، أصبح شباب الأهلي الإماراتي بطلًا للمسابقة المحلية بعد 7 أعوام من المحاولات منذ موسم 2015-2016.

تتويج أول في التاريخ 

وفي البحرين توّج نادي الخالدية بالدوري للمرة الأولى في تاريخه في موسمه الثالث منذ التأسيس.

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اتحاد جدة الدوري السعودي للمحترفين برشلونة نابولي فينورد بنفيكا

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