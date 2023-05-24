أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر في ليلة زفافها: حسبي الله ونعم الوكيل فيك خربت بيتي

هالة عمر وتامر حسني، أثارت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني التساؤلات بعد هجومها على هالة عمر المسؤولة عن السوشيال الميديا لنجم الجيل.

شعبة الألبان: زيادة جديدة 15% فى أسعار الجبن والزبادي (فيديو)

أسعار الألبان، تحدث عبد المنعم قاتيلو رئيس شعبة الألبان بغرفة دمياط التجارية عن أسباب أرتفاع أسعار الألبان، قائلا: " مشكلة ارتفاع أسعار الألبان مركبة ولكي يتم تحديد المسئول عن ذلك فيجب أولا أن يعلم الجميع بان إنتاج الألبان يبدأ فى شهر ديسمبر ويبدأ فى الانخفاض فى شهر مايو، وحاليا يوجد انخفاض فى إنتاج الألبان".

بعد وضع علامة، أسرة محمود سامي البارودي تكشف تفاصيل جديدة عن هدم مقبرته (فيديو)

نفت الدكتورة ألطاف البارودي من عائلة الشاعر محمود سامي البارودي، صحة ما تردد عن إخطار العائلة بهدم مدفن الشاعر الراحل من قبل الأجهزة التنفيذية.

بسبب هالة عمر، بسمة بوسيل تلغي متابعة تامر حسني وتحذف صورها معه

تامر حسني وهالة عمر، في تطور جديد رغم علاقة الود بينهما ألغت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل متابعة طليقها تامر حسني من موقع “إنستجرام”، كما أنها حدفت جميع صورها معه.

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شروط موسيماني لتدريب الزمالك

الزمالك، كشف الإعلامي وليد الحديدي، شروط بيتسو موسيماني لتدريب الزمالك بداية من الموسم الجديد.

سعر الذهب اليوم الأربعاء فى بداية التعاملات داخل الأسواق

سعار الذهب اليوم في مصر الآن، استقرت أسعار الذهب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء داخل الأسواق المحلية وذلك وفقًا لآخر تحديث لها.

محافظ بورسعيد يكشف سبب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في وقت قياسي

نتيجة الشهادة الإعدادية بوسعيد 2023، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي سبقت جميع المحافظات في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في وقت قياسي.

قاض أمريكي يحدد موعد محاكمة ترامب جنائيا في قضية "شراء الصمت"

دونالد ترامب، قال قاضٍ أمريكي، أمس الثلاثاء، إن الرئيس السابق دونالد ترامب سيخضع لمحاكمة جنائية في 25 مارس 2024 بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع أموال مقابل صمت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في 2016.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 24-5-2023 في مصر

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس معتدل صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

85 جنيها للكيلو بالمزرعة، توقعات بارتفاع جنوني في أسعار الدواجن، اعرف الموعد والأسباب

توقع راضي أحمد عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عودة أسعارالدواجن لارتفاع مرة مع بداية الأسبوع الثاني من شهر يونيه المقبل، لعدة أسباب منها زيادة الطلب على شراء الدواجن في تلك الفترة.

الاستخبارات الأوكرانية: لدينا ما يكفي من الأسلحة وهجومنا المضاد "سيبدأ قريبا"

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، فجر اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا لديها ما يكفي من الأسلحة، وأن الهجوم الأوكراني المضاد، الذي طال انتظاره "سيبدأ قريبًا".

مسؤول بالصحة العالمية عن الوباء الجديد: احتمال قائم لهذا السبب (فيديو)

وباء جديد، علق الدكتور أمجد الخولي، رئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية، على تصريحات المنظمة بوجود وباء جديد قادم يهدد العالم، قائلًا: "حتى الآن لم يتم التعرف على السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا ولا أساس من الصحة أنه تم تسريبه من مختبر في مدينة ووهان الصينية بالرغم من وجود حالات إيجابية بين الخفافيش، إلا أن انتشار الوباء بسبب الخفافيش لم يتم اثباته علميًّا".

مشيدا بفيتو، سعد الصغير يخرج عن صمته ويرد على أخبار القبض عليه وزوجته برلنتي عامر

سعد الصغير، ظهر المطرب الشعبي سعد الصغير في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ليوضح حقيقة القبض عليه.

انتهاء جولة جديدة من محادثات سقف الدين في أمريكا دون تقدم

سقف الدين الأمريكي، اختتم ممثلون للرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن والجمهوريين جولة جديدة من المحادثات الخاصة بـ سقف الدين أمس الثلاثاء دون أي مؤشرات على إحراز تقدم لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار.

بعد الفوز على إنبي، كولر يتحدث عن ظاهرة مقلقة تحتاج إلى تدخل عاجل

الدوري المصري، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي، ضمن منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز، كما أبدى تحفظه على نتيجة المباراة، مؤكدًا أن الفريق أتيحت له أكثر من فرصة لتسجيل أكثر من هدف ومضاعفة النتيجة.

4 تصريحات حاسمة من الفنان الروسي جورجي كوارسوف ضد غادة والي بعد سرقة لوحاته

أزمة غادة والي، أطلق الفنان الروسي جورجي كوارسوف حزمة تصريحات نارية خلال أول ظهور تليفزيوني له في مصر مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج (يحدث في مصر) المذاع عبر فضائية mbc مصر.

في بث مباشر، ماجد هاني يرد على أخبار رحيله عن الزمالك والانتقال لبيراميدز

حرص ماجد هاني لاعب نادي الزمالك على توضيح حقيقة تهديده بفسخ التعاقد مع الفريق الأبيض والانتقال إلى بيراميدز.

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

تامر حسني وهالة عمر، تصدر اسم هالة عمر مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب هجوم بسمة بوسيل طليقة تامر حسني عليها في ليلة زفافها.

بقرارات صارمة.. رابطة الدوري الإسباني تنتصر لـ فينيسيوس بعد عنصرية جماهير فالنسيا

أصدرت رابطة الدوري الإسباني بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بعض القرارات، التي تخص مباراة فالنسيا وريال مدريد، التي فاز بها الأول بهدف دون رد في معقله ملعب "الميستايا" الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا.

موسكو تحذر من خطر النهاية النووية للعالم وتكشف الأسباب

الحرب الروسية الأوكرانية، حذرت موسكو من أن التسليح الغربي لـ أوكرانيا يرفع خطر «النهاية النووية للعالم»، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها المسلحة سحقت مجموعة هاجمت منطقة بيلجورود الحدودية، في أخطر توغل داخل الأراضي الروسية منذ بدء الحرب.

تلميذة وراء الحريق المدمر لمدرسة الإناث في جوايانا، والسبب غريب

أفاد مسؤول في جوايانا، أمس الثلاثاء، أنَّ الحريق الذي أتى الأحد على مهجع مدرسة للإناث في وسط البلاد وأوقع 19 قتيلًا، جميعهم قاصرون، أضرمته فتاة أغضبتها مصادرة الإدارة هاتفها الخلوي.

بعد العنصرية ضده.. البرازيلي رافينيا يدعم فينيسيوس بمباراة برشلونة وبلد الوليد (فيديو)

وجه البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة، رسالة دعم لمواطنه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، خلال مشاركته مع البارسا في مواجهة بلد الوليد، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

ما بين مفاوضات لم تكتمل ودراسة الموقف، مصير أيمن أشرف ورامي ربيعة داخل الأهلي

كشف حازم فتوح وكيل أعمال رامي ربيعة وأيمن أشرف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مصيرهما عقب نهاية عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

بسمة بوسيل، تصدرت المطربة المعتزلة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، موقع التدوينات القصيرة “ تويتر ” وذلك بعد حفل زفاف هالة عمر المسؤولة عن السوشيال الميديا لنجم الجيل.

رونالدو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم (فيديو)

سجود رونالدو، أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز غالٍ ضد الشباب، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.

جمال شعبان يوجه نصائح هامة للحفاظ على صحة القلب ويحذر من الإسبرين

قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، العديد من النصائح للحفاظ على صحة القلب.

احتفاء بقرب زفاف ولي عهد الأردن.. طائرات الدرون تضيء سماء عَمان (فيديو)

زفاف الأمير الحسين بن عبد الله، احتفالًا بعيد الاستقلال، وقرب زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، أضاءت مئات طائرات الـ"درون" سماء منطقة العبدلي وسط العاصمة الأردنية عمَّان، أمس الثلاثاء، وفق ما ذكرته وكالة "بترا" الرسمية.