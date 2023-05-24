4 تصريحات حاسمة من الفنان الروسي جورجي كوارسوف ضد غادة والي بعد سرقة لوحاته

أزمة غادة والي، أطلق الفنان الروسي جورجي كوارسوف حزمة تصريحات نارية خلال أول ظهور تليفزيوني له في مصر مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج (يحدث في مصر) المذاع عبر فضائية mbc مصر.

وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:

لم أتواصل مع غادة والي بأي شكل من الأشكال كما أنها لم تحاول التواصل معي والقانون سيكون الفيصل بيني وبينها.. وسأحصل على كافة حقوقي.

معرفة غادة والي بالحضارة الفرعونية ضئيلة جدًّا لأنها خالفت قوانين الفن المصري كما مزجت إكسسوارات إغريقية في رسم فرعوني واتهامي من جانب غادة والي بالسرقة شيء مضحك للغاية.

ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها أعمالي للسرقة.. فـ غادة والي أدخلت لوحاتي على الكمبيوتر وغيرت بعض الألوان.. وهذا لا يعني أن تنسب تلك الأعمال إليها والقضية بيني وبين غادة والي ستنتهي بالشكل القانوني وسأحصل على حقوقي عن طريق القضاء.

السفارة المصرية في موسكو أرسلت بيان اعتذار عن واقعة الاستيلاء الأولى والخاصة برسوماتي في محطة المترو، لكن لم يتصل بي أحد مباشرة حتى الآن.

قصة غادة والي

وكانت أثارت الاتهامات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة التشكيلية غادة والي باقتباس بعض الأعمال واللوحات الخاصة بالفنان الروسي جورج كوراسوف ونسبتها إليها حالة من الجدل، ونشر عدد من النشطاء صورا لبعض الأعمال واللوحات زاعمين سرقة الفنانة التشكيلية لها من فنانين روس كـ نادية جرايبس.

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ورفضت صفية القباني نقيبة الفنانين التشكيليين التعليق على هذا الأمر واكتفت بإصدار بيان جاء به: أن لا صلة لـ غادة والي بنقابة التشكيليين.