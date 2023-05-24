سعر الذهب اليوم الأربعاء فى بداية التعاملات داخل الأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، استقرت أسعار الذهب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء داخل الأسواق المحلية وذلك وفقًا لآخر تحديث لها.

وكانت أسعار الذهب تعرضت لتراجع كبير فى الأسعار بقيمة 40 جنيهًا في الجرام الواحد داخل الأسواق خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وسيطر الهبوط على أسعار المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية حيث عادت الأسعار للتراجع بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر الان

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فى السوق المحلي 2760 جنيهًا.

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سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2415 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2070 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1610 جنيهات.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 19120 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر الان

اسعار الذهب اليوم فى مصر الان، تراجعت أسعار الذهب اليوم امس الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة.

سعر أوقية الذهب بالدولار اليوم

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1962.06 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1965.70 دولار، وتتسبب قوة الدولار في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق أمس الاثنين حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل عشرة أيام فقط من تعثر محتمل قد يدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى. لكنهما تعهدا بمواصلة المحادثات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 23.55 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1485.59 دولار، فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولار.

الاستثمار فى صندوق الذهب مصر

قالت رانيا يعقوب خبيرة أسواق المال، إن طرح أول صندوق للذهب فى مصر خطوة هامة وقوية تستهدف حماية المواطن المصرى، وتوفير فرص للاستثمار وطرق جديدة للمواطن المصرى تساعده على استثمار أمواله بشكل آمن، بالإضافة إلى الادخار وزيادة معدلات استثماره حيث إن هذا النوع من الاستثمار يتميز بأنه استثمار طويل المدى.

وأضافت أن صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة وعلى رأسها الذهبى هى صناديق للتحوط، وحماية أموال المستثمرين، وحفظ قيمة تلك الأموال، وبالتالى الصندوق فرصة جديدة للمواطن المصرى وبخاصة صغار المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية جيدة فى ظل التضخم وعدم استقرار سعر الصرف، كذلك الأزمات العالمية والمحلية التى تضغط على قيمة العملة وتؤدى إلى إضعافها فى تلبية الاحتياجات الحياتية.

الاستثمار العقارى وأسواق الأسهم



وأشارت إلى أنه إذا ما قارنا بين الاستثمار فى الصندوق الجديد بالنسبة للمواطن البسيط والاستثمار العقارى وأسواق الأسهم ومخاطرها العالية وغيره فإن الصندوق هو الأكثر مناسبة لظروف المواطنين البسطاء، وأصحاب الأموال البسيطة.خاصة ان الحد الادنى وسعر الوثيقة 10 جنيهات.

أول صندوق للاستثمار في المعادن

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول صندوق للاستثمار في المعادن وذلك بعد موافقة الهيئة على تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب، استكمالًا لجهود الهيئة في دعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.