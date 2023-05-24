احتفاء بقرب زفاف ولي عهد الأردن.. طائرات الدرون تضيء سماء عَمان (فيديو)

زفاف الأمير الحسين بن عبد الله، احتفالًا بعيد الاستقلال، وقرب زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، أضاءت مئات طائرات الـ"درون" سماء منطقة العبدلي وسط العاصمة الأردنية عمَّان، أمس الثلاثاء، وفق ما ذكرته وكالة "بترا" الرسمية.

وبحسب الوكالة، تزينت سماء عمَّان بثلاث لوحات عبر أكثر من 400 طائرة "درون" شكلت متعة بصرية عبر تشكيل التاج الملكي، وشعار حفل زفاف ولي العهد "نفرح بالحسين".

ومن المقرر أن يُعقد قران الأمير الأردني الشاب على الآنسة رجوة خالد السيف، في الأول من الشهر المقبل، في قصر زهران، بحضور قادة وزعماء العالم.

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زفاف الأمير الحسين بن عبد الله

يترقب العالم العربي حفل الزفاف المهيب لولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله على السعودية رجوة آل سيف حيث انطلقت الاحتفالات الشعبية لحفل الزفاف المقرر في الأول من يونيو المقبل.

ونشرت الملكة رانيا العبد الله، أمس الثلاثاء، صورًا من حفل حناء خطيبة ابنها رجوة آل سيف في عمان.

حفل حناء رجوة آل سيف والملكة رانيا العبد الله، فيتو

حفل حناء السعودية رجوة آل سيف

وكتبت الملكة رانيا على حسابها بإنستجرام رفقة الصور: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة، وفرحتنا ما بتكمل بدون أهلنا".

وعلى وقع أهازيج فرح أردنية ممزوجة بالتراث العربي والحجازي وزغاريد شعبية أصيلة، أقامت الملكة رانيا العبد الله، حفلة حناء في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمَّان، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية، وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها، كأولى الاحتفالات الملكية بزواج ولي عهد المملكة الأمير الحسين بن عبد الله على الآنسة رجوة آل سيف، المقرر في الأول من يونيو المقبل.

ليلة حناء ملكية لـ رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله

وصنعت ليلة حناء ملكية لـ رجوة آل سيف، خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، الحدث، كما خطف فستانها الأنظار، حيث ارتدت ثوبًا أبيض زُيِّن بتطريز ذهبي، وتوشحت بغطاء أبيض، وتساءل كثيرون عمن صممه وتفاصيله ورمزيته.

وأعربت مصممة الفستان السعودية هنيدة الصيرفي عن فخرها بأن تكون جزءًا من هذا الحدث الملكي التاريخي المميز، مشيرة إلى أن الفستان يروي تتويج قصة الحب بين رجوة آل سيف والأمير الحسين بن عبدالله، يدمج بين الهوية السعودية والأردنية من ناحية الأزياء والثقافة، كما يعكس شخصية الآنسة رجوة اللطيفة والحيوية والجميلة.

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السعودية والأردن وتونس.. ثلاث بلدان اجتمعت ثقافاتها لتزين فستان رجوة آل سيف

وأوضحت المصممة أنها استوحت تصميمها من الثوب النجدي أو الثوب السحابي، وهو من الأزياء التراثية السعودية، ومشهور بطول الكم الذي يتحول لطرحة العروس.

وأضافت المصممة أنها حرصت على أن يحمل الثوب النجمة الموجودة في العلم الأردني التي ترمز لسورة الفاتحة، وكذلك شكل النخلة من السعودية التي ترمز إلى عصب الحياة والخير والعطاء، وهو جزء من شخصية رجوة، على حد تعبيرها.

فستان رجوة آل سيف، فيتو

وأردفت المصممة السعودية أنها خطت على الفستان كلمات لشاعر تونسي يقول فيها "أراكِ فتحلو لديَّ الحياة..".

وتعد هنيدة الصيرفي أحد أشهر المصممات العرب، التي وصلت للعالمية بعد تعيينها كأول سفيرة في المملكة العربية السعودية لعلامة "شوبارد" الشهيرة.

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خامات فستان رجوة آل سيف

أما عن المواد التي صنع منها الفستان فأوضحت المصممة أنها استعملت الخيوط الذهبية والحرير، وكذا خيوط القصب والكنتيل المشهورة في الأثواب النجدية، كما طبعت عليه رسومات وأشكالا نباتية وهندسة وزخارف مستوحاة من الثقافة السعودية والأردنية المبهجة، لتوصل معنى هذا الزواج المبارك.

حفل حناء رجوة آل سيف، فيتو

كما عملت المصممة على تطوير الفستان من ثوب تراثي إلى ثوب يناسب شخصية رجوة التي تحاكي فيه بنات جيلها.



وعلى وقع أهازيج فرح أردنية ممزوجة بالتراث العربي والحجازي وزغاريد شعبية أصيلة، أقامت الملكة رانيا العبد الله، مساء الإثنين، حفلة حناء في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمَّان، بمشاركة عدد من أميرات العائلة الملكية، وما يقارب 600 سيدة حضرن من أرجاء محافظات الأردن وقراها وبواديها، كأولى الاحتفالات الملكية بزواج ولي عهد المملكة الهاشمية.

موعد زفاف ولي العهد الأردني

وفي الـ 8 من مايو الجاري، أزاح الديوان الملكي الأردني الستار عن بعض خطط اليوم المنتظر وتفاصيل المكان وتاريخ عقد القران وما يستتبعه من خطط للاحتفال بزفاف ولي العهد.

رجوة آل سيف، فيتو

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن مراسم قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف، ستكون في قصر زهران بالعاصمة عمّان.



وأوضح الديوان الملكي الأردني أن من تفاصيل اليوم السعيد توجه الموكب الملكي بعد عقد القران إلى قصر الحسينية، وهو المكان المخصص لإقامة حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة الزفاف، على أن يكونا مغلقين للإعلام.

حناء رجوة آل سيف، فيتو

ويعد قصر زهران واحدًا من أقدم القصور التي جرى تشييدها في العاصمة عمَّان، وشهد قبل 30 عامًا مراسم زفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف الملك حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور أيضًا.

رجوة آل سيف والملكة رانيا العبد الله، فيتو

من هي السعودية رجوة آل سيف ؟

واحتفل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، في أغسطس الماضي، بخطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني،، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.

وجرت قراءة الفاتحة في منزل والد الشابة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف.

رجوة آل سيف، فيتو

ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف في الرياض في 28 أبريل 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف ولعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.



وتلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

خطوبة الأمير الحسين ورجوة آل سيف أغسطس الماضي، فيتو

تملك رجوة مواهب عديدة، فهي مصممة داخلية ومحترفة في تصميم الأثاث والديكور، كما أنها تتمتع بموهبة في الرسم والتصوير الفوتوغرافي.



كما تهتم رجوة بالعمل الخيري وتنظيم الفعاليات الاجتماعية، ويمكن رؤية هذا الاهتمام في مشاركتها في العديد من المبادرات الخيرية والأعمال الاجتماعية في المجتمع.

الملكة رانيا العبدالله وولي عهد الأردن وخطيبته رجوة آل سيف، فيتو

كيف تعرف ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف

في آخر ظهور لرجوة خلال فعاليات منتدى "تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات"، كشف الأمير الحسين ولي عهد الأردن عن كيفية تعرفه إلى رجوة آل سيف، وقال: "تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة"، وأوضح أنه لم يتحدث معها بعد تعارفهما لفترة، إلا أنه قرر فجأة التواصل معها و"صار النصيب".

وأضاف: "أنا بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد بتعرف على حد زي رجوة"، مؤكدًا شعوره بالسعادة والارتياح والحماس مع قرب الزفاف.

ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف، فيتو

استعدادات زفاف ولي عهد الأردن

وفقا لمصادر أردنية، من المقرر أن يحضر حفل زفاف ولي العهد عدد من أفراد العائلة الملكية وضيوف من الأمراء والملوك والشخصيات رفيعة المستوى من العرب والعالم.

أيضا من المقرر أن يغطي فعاليات مرتبطة بعقد القران المبهج عدد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية.



وفي إطار تحضيرات الديوان الملكي الأردني لمراسم الزفاف، ترتب المؤسسات الرسمية احتفالات شعبية لأهالي المحافظات بالتزامن مع مراسم حفل الزفاف الملكي الذي سيتم نقل أحداثه مباشرة عبر الفضائيات، وشاشات عامة في مواقع الاحتفالات بالمحافظات.

وأرسلت الحكومة الأردنية تعميما للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بتأجيل أي فعاليات احتفالية مقرر عقدها خلال الفترة من 26 مايو إلى 1 يونيو 2023.

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