شروط موسيماني لتدريب الزمالك

الزمالك، كشف الإعلامي وليد الحديدي، شروط بيتسو موسيماني لتدريب الزمالك بداية من الموسم الجديد.

وقال إن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني طلب ضم ما يقرب من 10 صفقات جديدة للزمالك نظير توليه تدريب الفريق في الموسم المقبل.

ويتفاوض الزمالك مع موسيماني في الوقت الحالي لتولي تدريب الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وأضاف الحديدي أن محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الزمالك طالب بالرحيل بشكل رسمي عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

وزاد: "قرار روقا بسبب الهجوم المستمر عليه من جانب الجماهير ورغبته في الرحيل لأي نادي آخر".

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وأكمل: سيف جعفر لاعب فريق الزمالك أنهى اتفاقه مع نادي بيراميدز للانضمام إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وأتم: وقع جعفر عقود انضمامه لصفوف بيراميدز وأبلغ إدارة الزمالك بذلك والتي تحاول في الساعات الجارية إنهاء الأمر والتوصل لاتفاق مع اللاعب واسترداد عقوده من بيراميدز".

وفي السطور التالية نعرض تقريرًا عن مشوار أوسوريو مع الزمالك.

خوان كارلوس أوسوريو

خاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر.

حيث تعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرًا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء المقبل، باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات أوسوريو عن أزمة روقا

قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه أخبر محمد أشرف روقا أنه يسانده وذلك بعد هجوم جماهير الأبيض عليه في مباراة الداخلية.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والداخلية:" أنا أرى أن روقا أفضل لاعب في هذا المركز".

وتابع: "روقا كان يريد الخروج بين شوطي المباراة وطلب مني ذلك لكني رفضت وكنت أرى أنه يستطيع إكمال المباراة، لكن في الشوط الثاني عندما وجدت أنه غير قادر على اللعب قررت استبداله".

وأضاف: "تحدثت مع روقا عقب المباراة وأنا أدعمه وأسانده وهو لاعب محترف وملتزم بكل ما يطلبه منه الجهاز الفني".

هجوم جماهير الزمالك على روقا

هاجمت جماهير الزمالك المتواجدة في ستاد السويس في مباراة فريقهم أمام الداخلية بالدوري، لاعب الفريق محمد أشرف روقا بعد المستوى الذي يقدمه اللاعب في الفترة الماضية.

وقالت جماهير الزمالك:" فوق يا روقا فوق يا روقا".

كما رددت الجماهير أيضًا: "روقا زي إينو مش عايزينه".

أوسوريو يتحدث عن عرض مونتيري المكسيكي

وكشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي.

وقال أوسوريو أنه تلقى بالفعل عرضا من مونتيري المكسيكي ولكن ليس رسميا عن طريق وكلاء فقط.

وقال أوسوريو إنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء.

وكانت أشارت العديد من التقارير العالمية أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.