بعد وضع علامة، أسرة محمود سامي البارودي تكشف تفاصيل جديدة عن هدم مقبرته (فيديو)

محمود سامي البارودي، نفت الدكتورة ألطاف البارودي من عائلة الشاعر محمود سامي البارودي، صحة ما تردد عن إخطار العائلة بهدم مدفن الشاعر الراحل من قبل الأجهزة التنفيذية.



وقالت في تصريحات تليفزيونية: "لم يتم إبلاغ أحد من أفراد الأسرة بقرار هدم مقبرة محمود سامي البارودي ولو حدث ذلك كان باقي أفراد الأسرة علم به، فمن عادة الأسرة عندما يكون هناك قرار مهم يجب على الجميع أن يعلم به".

وأضافت: "تفاجأنا بوضع علامة على قبر الشاعر الراحل بأنه ستتم إزالته، مع أننا كنا نتمنى أن يتم تحويل المقبرة إلى مزار سياحي وهناك دول كثيرة تفعل ذلك، ولماذا تتم إزالة مثل هذه المقابر الخاصة بالعباقرة وإهدار رفات مثل هؤلاء المثقفين".

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مقبرة الشاعر الراحل محمود سامي البارودي

وأضافت: "مقبرة الشاعر الراحل محمود سامي البارودي تقع في منطقة السيدة نفيسة وكافة المقابر الموجودة بالمنطقة صدر لها نفس القرار لكن لم يحدث هدم على عكس مقبرة الشاعر الراحل التي بدأت فيها عمليات الهدم بدون إخطار أحد، والناس، والشارع المصري والعربي يحفظون أشعار محمود سامي البارودي واللي اتعمل عليها دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، هل يعقل أن يتم هدمها إعملوا التطوير وشوفوا مخرج بديل من فوق المقبرة أو جنبها لكن هدم المقبرة أمر سيئ ترفضه الأسرة جميعها".



كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك تداولوا صورة لضريح الشاعر الكبير محمود سامي البارودي، رائد مدرسة الإحياء والبعث في الشعر العربي، وعليها علامة إزالة.يذكر أن أضرحة عدد من المبدعين ورموز مصر تدخل في نطاق الإزالة لأعمال التطوير منها قبر الكاتب الكبير يحيى حقي الذي تم بالفعل نقل رفاته وهدم مقبرته، ومقبرة شاعر النيل حافظ إبراهيم بمدافن السيدة نفيسة.



محمود سامي البارودي

وُلد في 6 أكتوبر 1839 م في القاهرة، لأبوين من أصل شركسي وكان أجداده ملتزمي إقطاعية إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ويجمعون الضرائب من أهلها وكانت أسرته على شيء من الثراء والسلطان، فأبوه كان ضابطًا في الجيش المصري برتبة لواء، وعُين مديرًا لمدينتي بربر ودنقلة في السودان، ومات هناك وكان محمود سامي حينئذ في السابعة من عمره.

دراسته وأسرته

تلقى البارودي دروسه الأولى فتعلم القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم، تعلم مبادئ النحو والصرف ودرس شيئًا من الفقه والتاريخ والحساب، حتى أتم دراسته الابتدائية عام 1851 حيث لم يكن هناك في هذه المرحلة سوى مدرسة واحدة لتدريس المرحلة الابتدائية، وهي مدرسة المبتديان وكانت خاصة بالأسر المرموقة وأولاد الأكابر.

التحق وهو في الثانية عشرة من عمره بالمدرسة الحربية سنة 1852، ثم بالمرحلة التجهيزية من المدرسة الحربية المفروزة وانتظم فيها يدرس فنون الحرب، وعلوم الدين واللغة والحساب والجبر، وهنا بدأ يظهر شغفًا بالشعر العربي وشعرائه الفحول وتوسع حتى أصبح رائد الشعر العربي الحديث الذي جدّد في القصيدة العربية شكلًا ومضمونًا، وساهمت

تخرج من المدرسة المفروزة عام 1855 م برتبة «باشجاويش» ولم يستطع استكمال دراسته العليا، والتحق بالجيش السلطاني وانتقل بعد ذلك إلى وزارة الخارجية وسافر إلى الأستانة عام 1857م حيث تمكن في أثناء إقامته هناك من إتقان التركية والفارسية ومطالعة آدابهما، وحفظ كثيرًا من أشعارهما، وأعانته إجادته للغة التركية والفارسية على الالتحاق بقلم كتابة السر بنظارة الخارجية التركية وظل هناك نحو سبع سنوات 1857-1863.

العودة للعسكرية

ضاق البارودي برتابة العمل الديواني وحنَّ إلى حياة الجندية، فنجح في يوليو عام 1863م بالانتقال إلى الجيش برتبة بكباشي، وأُلتحقَ بآلاي الحرس الخديوي وعين قائد الكتيبتين من فرسانه، وأثبت كفاءة عالية في عملهِ.

في أثناء ذلك اشترك في الحملة العسكرية التي خرجت سنة 1865 لمساندة الجيش العثماني في إخماد الفتنة التي نشبت في جزيرة كريت، واستمر في تلك المهمة لمدة عامين حيث أبلى البارودي بلاء حسنًا، وقد جرى الشعر على لسانه يتغنى ببلده الذي فارقه، ويصف جانبًا من الحرب التي خاض غمارها، في رائعة من روائعه الخالدة التي مطلعها.

عمله السياسي

تم تعيينه مديرًا لمحافظة الشرقية في أبريل 1878، وسرعان ما نقل محافظًا للقاهرة، وكانت مصر في هذه الفترة تمر بمرحلة حرجة من تاريخها، بعد أن غرقت البلاد في الديون، وتدخلت إنجلترا وفرنسا في توجيه السياسة المصرية، بعد أن صار لهما وزيران في الحكومة المصرية.

ونتيجة لذلك نشطت الحركة الوطنية وتحركت الصحافة، وظهر تيار الوعي الذي يقوده جمال الدين الأفغاني لإنقاذ العالم الإسلامي من الاستعمار، وفي هذه الأجواء المشتعلة انطلق البارودي بقصيائده للصراخ في أمته ودعوتها للنهوض.

مع تولّى الخديوي توفيق الحكم سنة 1879 أسند الوزارة إلى محمد شريف باشا، فأدخل معه في الوزارة البارودي ناظرًا للمعارف والأوقاف ومع التحاق البارودي بالحكومة طالب توفيق إصدار الدستور وتأييد مجلس الشورى ومع تزايد الروح الوطنية ومساحة النقد ضاق الخديوي بالبارودي مع الجميع.

قبض على جمال الدين الأفغاني ونفاه من البلاد، وشرد أنصاره ومريديه، وأجبر شريف باشا على تقديم استقالته، وقبض هو على زمام الوزارة، وشكلها تحت رئاسته، وأبقى البارودي في منصبه وزيرًا للمعارف والأوقاف ثم وزيرًا للأوقاف في وزارة رياض باشا حتى سبتمبر 1881).

بعد عودة شريف باشا عقب الثورة العرابية تولى البارودي نظارة الحربية إلى جانب وزارته للأوقاف، بعد مطالبة حركة الجيش الوطنية بقيادة عرابي بذلك، وبدأ البارودي في إصلاح القوانين العسكرية مع زيادة رواتب الضباط والجند، لكنه لم يستمر في المنصب طويلًا وخرج من الوزاره وقدم استقالته في 22 أغسطس 1881؛ نظرًا لسوء العلاقة بينه وبين رياض باشا رئيس الوزراء، الذي شحن الخديوي ضده.