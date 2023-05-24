جمال شعبان يوجه نصائح هامة للحفاظ على صحة القلب ويحذر من الإسبرين

صحة القلب، قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، العديد من النصائح للحفاظ على صحة القلب.

نصائح لصحة القلب

وكتب الدكتور جمال شعبان عبر صفحته الرسمية:" كيف أحافظ على قلبي ؟ سؤال متكرر لطبيب القلوب، والإجابة:

أكل قليل، حركة كثيرة، ابتعد عن التدخين ولا تدخن ولا تجالس مدخنا، ابتعد عن المخدرات، حافظ على الضغط والسكر والكوليسترول في الدم، حافظ علي سلامتك النفسية وتكيف مع التوتر وضغوطات الحياة.

وتابع:" (المعدة بيت الداء ) ( نأكل لنعيش ؛ لا نعيش لنأكل ) ولو تأملنا نحن نقوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع لوجدناها جامعة للمعنى الصحيح أي لا نشبع الشبع الزائد الذي يضر ولا ننتظر حتى يبلغ بنا الجوع مبلغا عظيما ؛ لذلك الاعتدال وعدم الإسراف هو الأصل في كل شيء.

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وأضاف:" عليك بالإفطار كل ما تشاء به واجعله وجبتك الأساسية أما العشاء فينبغي أن يكون خفيفا جدا ولا تنم بعد وجبتك مباشرة انتظر ساعتين حتى لا تضر قلبك أو مخك.



وأشار إلى أن هناك بعض المأكولات الهامة حيث قال:" خلق الإنسان من تراب فالعناصر الموجودة في التربة رائعة للجسم كالتمر وزيت الزيتون والتين واحذر أن تضعه على النار لأنه يتحول لسمن إذ تمت هدرجته (الأكل النباتي مع قليل من الحيواني ).



وقال:"الحركة بركة" إن الحياة التي نحياها صارت سريعة وسهلة لم تعد الحركة موجودة كالسابق، ولو تأملنا في ديننا لوجدنا معظم عباداتنا مبنية على الحركة فالصلاة ركوع وسجود وقيام والعمرة والحج طواف وسعي ومشي لمنى وغيرهما من الحركات وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمشي الهرولة، والقلب ينشط مع الحركة وعضلاته تقوى وشرايينه تتمدد.



وأضاف أن الكرش ممهد لأمراض القلب والسمنة والكوليسترول وانخفاض القدرة الجنسية ) فعلينا التخلص منه ؛ لذا الحركة مع توازن الطعام تعمل على انخفاضه.



وأضاف:" ( التدخين ) المدخن الأول والمدخن الثاني ( السلبي ) التدخين بيد الآخر هذا يجعلك مدخنا وهذا مما يعرض قلبك للخطر.



وتابع:" ( المخدرات ) لا بد من المكاشفة حتى نستأصل هذا الفعل فهناك من يتناول المخدرات كالحشيش والبانجو وتناول الحبوب وهي مما يضر القلب جدا ويعرض حياتك للخطر، وكن ذا إرادة وإذا عزمت فتوكل على الله وأقلع من الآن وليس غداعن التدخين.



وأشار إلى أن تناول الإسبرين خطر جدا بدون إشراف طبي، ولا تلجأ له للوقاية من أمراض القلب فهو خطر إن لم يكن بإشراف الطبيب ومن الخطأ التساهل في تناوله.



وقال:" تناول فيتامين سي إن وجد طبيعيا فهو الأفضل كبرتقالة أو جوافة أو ليمون يساعد في الوقاية من أمراض القلب ويحسن المناعة.



وتابع:" تخلص من سموم القلب تخلصنا من سموم الجسد علينا كذلك التخلص من سموم القلب كالبغض والحسد والكره وحب هزيمة الآخر ؛ ولا بد من بناء لياقة روحية عالية فليصم قلبك عن أدرانه وشوائبه من الشحناء والبغضاء التي تحرق القلب وتعصف به.



وأتم حديثه:" عش بقلب سليم من الأمراض البدنية والق الله بقلب سليم من أمراضه الروحية،اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.