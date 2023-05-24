شعبة الألبان: زيادة جديدة 15% فى أسعار الجبن والزبادي (فيديو)

أسعار الألبان، تحدث عبد المنعم قاتيلو رئيس شعبة الألبان بغرفة دمياط التجارية عن أسباب أرتفاع أسعار الألبان، قائلا: " مشكلة ارتفاع أسعار الألبان مركبة ولكي يتم تحديد المسئول عن ذلك فيجب أولا أن يعلم الجميع بان إنتاج الألبان يبدأ فى شهر ديسمبر ويبدأ فى الانخفاض فى شهر مايو، وحاليا يوجد انخفاض فى إنتاج الألبان".



وأضاف فى تصريحات تليفزيونية: " الفترة المقبلة سيتجه الجميع إلى استيراد الألبان وسترتفع فاتورة الأستيراد وهناك فجوة غذائية فى استهلاك السوق المحلي تقدر بـ 35% من احتياجات السوق يتم تغطيتها بالاستيراد، وهناك توقعات بارتفاع أسعار الألبان من 10 إلى 15% كحد أدني خلال اسبوعين خاصة وأن الإنتاج فى حالة انخفاض وكل منتجات الألبان ستشهد زيادة فى أسعارها مثل الجبن، والزبادي وغيرها".

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انخفاض القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار



وأوضح: " شركات إنتاج الألبان لم تعد تستطيع استيراد كميات الألبان من الخارج بسبب انخفاض القوة الشرائية فى السوق المحلي".



تراجع إنتاج الألبان

كشف محمد الطاروطي رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الألبان عن تراجع إنتاج مزارع الألبان بنسبة تقارب الـ 30% منذ نهاية شهر رمضان الماضي، تأثرا بخفض شركات منتجات الألبان الكبرى من إنتاجها نتيجة تراجع القوى الشرائية وارتفاع أسعار مدخلات وعناصر الإنتاج.



وأكد الطاروطي أن منتجي الألبان بدأو في تخفيض تدريجي لإنتاجهم لمواكبة تراجع الطلب على الألبان من الشركات، خاصة مع الارتفاع القياسي لأسعار الأعلاف خلال الشهور الماضية وتأثر المنتجين بشكل كبير وسط، نقص خامات الأعلاف في السوق، لافتا إلى أن منتجي الألبان سعوا إلى التوافق مع الشركات على وضع أسعار مناسبة لخام الحليب، لمواكبة تكلفة الإنتاج المرتفعة لكن ذلك غير ممكن حاليا بسبب التراجع الملحوظ في مبيعات الشركات.

خفض تكلفة الإنتاج



وقال المنتجين وأصحاب المزارع انهم يبحثون في الوقت الحالي عن حلول لخفض تكلفة التربية من خلال البحث عن بدائل أعلاف مختلفة تساعد في ضبط معادلة الإنتاج.

وأشار رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، إلى أن عدم استقرار واستدامة الإفراجات عن خامات الأعلاف منذ نهاية عام 2022 تسبب في حالة ارتباك في أسعار الأعلاف وجعلت الرؤية غير واضحة أمام كافة عناصر منظومة إنتاج الألبان بشكل عام ودفعتها لخفض إنتاجها بشكل كبير.

الإفراج عن أكبر شحنة خامات أعلاف



في سياق متصل أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة تبلغ 308 آلاف طن "الذرة والصويا"بحوالي 134 مليون دولار وهو يمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.

وقال السيد القصير وزير الزراعة إنه خلال الفترة من 4/5/2023 حتى 11/5/2023 تم الإفراج عن 308 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 134 مليون دولار وهى كمية افراجات غير مسبوقه منذ تاريخ 16/10/2022.