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رياضة

رونالدو: الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم (فيديو)

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

سجود رونالدو، أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم خلال الفترة المقبلة.

 وقاد رونالدو فريقه لتحقيق فوز غالٍ ضد الشباب، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، في دوري روشن السعودي.

 

تصريحات كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي

وقال رونالدو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: الدوري السعودي قوي جدًّا في الموسم الحالي وليس بالسهل". 

وأضاف: "الدوري السعودي يحتاج لمزيد من اللاعبين في المستقبل وسيكون من أفضل 5 دوريات في العالم".

وعن مباراة النصر والشباب قال: "شيء مميز أن نحقق الفوز ونعود في المباراة التي تأخرنا فيها.. نأخذ كل مباراة خطوة خطوة". 

واختتم: "أشكر الجماهير على المساعدة والمساندة، والفريق ما زال أمامه مباريات نأمل الفوز بها".

 

مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

الدوري السعودي، قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق ريمونتادا مثيرة، والفوز على جاره الشباب (3-2)، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة 28 لدوري روشن للمحترفين.

 

سجود رونالدو

سجود كريستيانو رونالدو، احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بهدفه في مرمى الشباب بالسجود برفقة لاعبي فريقه.

وسجل رونالدو هدف النصر الثالث في شباك الشباب في مباراة الفريفين في  الجولة 28 لدوري روشن السعودي للمحترفين، والتي تقام على ملعب الأول بارك.

النصر يهزم الشباب

تقدم الشباب أولا بهدفين متتاليين للأرجنتيني كريستيان جوانكا بالدقيقتين 25 و40، قبل أن يقلب النصر الطاولة بثلاثية عن طريق تاليسكا وعبدالرحمن غريب وكريستيانو رونالدو بالدقائق 44 و51 و59.

بذلك حافظ النصر على آماله في التتويج بلقب الدوري السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر، قبل جولتين من نهاية المسابقة، في حين توقف رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث.

 

حملة كلنا النصر

 وعلى صعيد أخر،كشفت صحيفة «الشرق الأوسط»، سبب ارتفاع الحملات التجارية الدعائية للأندية السعودية في الطرقات والشوارع في العامين الأخيرين، مشيرة إلى أن حملة إعلانات «كلنا النصر» المنتشرة في الميادين والطرقات طبيعية، لافتة إلى أنها حملة مدفوعة من قبل مستثمر الملعب والمالك لحقوق مباريات نادي النصر.

وأكدت الصحيفة أن بيع التذاكر في مباريات النصر الأخيرة شهد انخفاضًا، مشيرة إلى أن الحملة الأخيرة ساهمت بارتفاع كبير في بيع التذاكر


وشددت  الصحيفة على أن نادي الهلال هو أكثر الأندية تفاعلًا وإنفاقًا في مثل هذه الحملات، قائلة: "يبدو عميلًا رئيسيًا في الترويج لمنافساته الدولية والآسيوية، وكذلك السعودية، أو ما يتعلق بمنتجات النادي وحملات تعزيز وإبراز الهوية التجارية، والحال ذاته لأندية أخرى مثل الاتفاق والفيصلي اللذين سبق لهما أن عملا على حملات إعلانية مدفوعة بهدف تحفيز جماهيرهما للحضور والمساندة والمؤازرة في الملاعب".

 

وأظهرت الحملة الإعلانية «كلنا النصر» جدلًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب كثيرون أسباب هذه الحملة، متسائلين: لماذا فريق النصر دون فريق الشباب؟! وهما الفريقان اللذان يقطنان في العاصمة الرياض.

وأشارت مصادر إلى أن كرة القدم أصبحت نشاطًا تجاريًا يسعى القائمون عليه لتعظيم قيمة العلامة التجارية وتوسيع الشريحة المستهدفة لكل نادٍ، والترويج المستمر للخدمات المقدمة، التي تساهم في رفع مداخيل الأندية عبر الإعلان في الوسائل المختلفة كمنصات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين، ومؤخرًا إعلانات الطرق.

 

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